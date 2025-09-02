Canarias no ha gestionado ningún expediente de los menores migrantes a la espera de instrucciones del Estado

Canarias reconoce no haber gestionado ningún expediente de menores migrantes no acompañados sin solicitud de asilo para su traslado a la Península. Una situación que se atribuye a la falta de "instrucciones" por parte del Estado, según explicó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, al término del comité interadministrativo semanal que aborda los traslados de menores asilados - que comenzaron el 11 de agosto y han permitido la salida de 52 chicos - del Archipiélago hacia el territorio peninsular. La situación resulta inesperada, especialmente tras la aprobación del real decreto que establece el número de menores migrantes no acompañados que cada comunidad puede acoger. Con su puesta en marcha, parecía que el proceso empezaría a caminar, sobre todo después del comité interministerial de este martes, donde según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se activarían las derivaciones para menores sin protección internacional procedentes de Ceuta y Canarias. La reunión terminó por ser un trámite burocrático, en un contexto marcado por la reciente declaración oficial de contingencia migratoria en Ceuta, Melilla y Canarias.

Pero a la crítica que el Ejecutivo autonómico realiza al Gobierno central porque "no ha establecido los pasos necesarios" para enviar los expedientes de los muchachos, se suma, en palabras de Delgado, "la falta de comunicación con respecto a la contingencia migratoria" - una medida que entró en vigor el viernes y permitirá que cualquier menor no acompañado que llegue a las Islas a partir de septiembre sea trasladado a la Península en un plazo máximo de 15 días -. Pese a que la minsitra de Juventud e Infancia, Sira Rego, firmó la contingencia del Archipiélago, a Canarias "no ha llegado la información de manera efectiva".

Por su parte, fuentes del Gobierno central aseguran que Ceuta - territorio que se encuentra en una situación similar a la de las Islas- si ha hecho la tarea burocrática para que los niños y adolescentes puedan comenzar sus viajes a la Península. Algo que contrasta con el proceder del Archipiélago: "Conocer la manera en la que se debe trasladar la documentación y los expedientes es un paso fundamental para poder hacer las derivaciones establecidas en el real decreto ley", reconoció la consejera.