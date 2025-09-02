Agreden a un conductor de guagua en Tenerife tras expulsar a un pasajero conflictivo

Un nuevo episodio de violencia ha vuelto a poner en el punto de mira la seguridad en el transporte público de la isla. En la mañana del sábado 23 de agosto de 2025, un conductor de guagua fue agredido en el municipio de Candelaria por un pasajero que había sido previamente invitado a abandonar el vehículo debido a su comportamiento alterado.

De acuerdo con testigos, el individuo protagonizaba una situación de tensión en el interior de la guagua: insultaba a viajeros, empujaba a algunos de ellos y generaba pánico entre los menores presentes, varios de los cuales rompieron a llorar ante el ambiente de hostilidad.

El conductor, al detectar la situación, le solicitó abandonar la unidad. Fue entonces cuando se desencadenó la agresión: el pasajero golpeó al trabajador y le arrebató la placa de identificación, según denunció públicamente el colectivo Los Jardineros-Tenerife.

Agresión a un conductor de guagua en Candelaria (Tenerife) tras expulsar a un pasajero violento / E. D.

Posibles pruebas en vídeo

Fuentes cercanas al servicio señalan que el ataque podría haber quedado grabado en las cámaras de seguridad instaladas dentro del vehículo. Dicho material sería clave en caso de denuncia formal, tanto por parte del conductor como de la empresa. Precedentes similares en Canarias han terminado en procesos judiciales donde las imágenes constituyeron pruebas decisivas.

Un problema que se repite

Este caso no es aislado. Los sindicatos y asociaciones profesionales, como Intersindical Canaria y Los Jardineros, llevan años alertando sobre el aumento de agresiones contra conductores de guaguas, especialmente durante fines de semana o en rutas con gran afluencia.

La denuncia de este sábado vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los trabajadores del sector y reaviva las reclamaciones de mayores medidas de seguridad y protocolos de protección frente a usuarios violentos.