Conocer Canarias en 20 días: TheGrefg recorre en tiempo récord todo el Archipiélago durante sus vacaciones

Canarias es un lugar visitado por millones de personas todos los años que eligen algunas de las Islas para pasar sus vacaciones y conocer las joyas que esconde el Archipiélago. La opción más común es la de visitar una sola isla y verla en profundidad, aunque otras personas prefieren aprovechar y descubrir varias... o todas. Esto último es lo que ha hecho el creador de contenidos David Cánovas Martínez, más conocido como TheGrefg.

El murciano ha aprovechado el mes de agosto para estar en Lanzarote, FuerteventuraGran CanariaTenerifeLa GomeraLa Palma y El Hierro junto a su pareja, la entrenadora y también creadora de contenidos, Sofía García. Además, ha subido varias publicaciones en distintos puntos de las Islas, entre ellas playas de arena negra, una panorámica del Charco de Isla Cangrejo, en Santiago del Teide, o en el mirador de la Peña, en El Hierro.

Primera parada: Lanzarote

El primer vídeo que ha subido a su cuenta de Youtube ha sido en Lanzarote, desde donde ha empezado un tour de más de veinte días para conocer todo el Archipiélago salvo La Graciosa. En él cuenta cómo nació la idea de ir a Canarias, cómo va a ser su itinerario y recuerda su paso por Tenerife en 2023, donde ascendió hasta el punto más alto de España, el Teide, y donde se le pudo ver haciendo deporte por distintos puntos de la Isla, como en Las Teresitas.

El Charco Verde, la playa de Papagayo, los Jameos del Agua o Teguise son algunos de los puntos que David Cánovas y Sofía García visitaron juntos en Lanzarote. Además de conocer todos los rincones que ofrece Lanzarote, ambos tuvieron tiempo para degustar tanto la comida típica canaria como algunos de los vinos que nacen en las entrañas de la isla conejera.

TheGrefg en una de sus fotos en Lanzarote / TheGrefg

Durante los próximos días, TheGrefg irá subiendo vídeos en las distintas islas a su canal contando su experiencia en cada una de ellas. La conclusión de la pareja en Lanzarote tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. "En esta isla hay mucho viento. Es verdad que ayuda a llevar la temperatura mejor, pero hay mucho viento. Luego, hay sitios turísticos que está bien visitar pero tampoco son una cosa de locos", cuentan ambos de los aspectos menos buenos de la Isla.

Por otro lado, también destacan lo que más les ha gustado: "El Volcán del Cuervo me pareció mágico, las Grietas merecen mucho la pena y como playa nos quedamos con la playa de Famara. Es una muy única, nunca había estado en una isla que parece que estás en el suelo de un volcán con un paisaje tan oscuro. Las playas y las carreteras me han gustado y recomiendo mucho el atardecer desde la playa de Papagayo".

Tal vez no sea la última vez que Lanzarote cuenta con la presencia de TheGrefg, ya que afirmó que le gustaría volver para darle un enfoque menos turístico y más deportivo, sin olvidar el famoso Ironman de Lanzarote.

Más de un millón de personas subiendo al Teide

En su última visita a Tenerife, TheGrefg subió a la cima del Teide junto al creador de contenidos tinerfeño Rotren. Un reto que grabó y que superó el millón de visualizaciones en Instagram. Aquella visita dio pie a distintos rumores como la celebración de los Premios Esland en la Isla o una posible mudanza de Andorra a Tenerife.

Situaciones que luego no se dieron, a pesar de haberse reunido con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. El creador de contenidos murciano es un apasionado del deporte, y se le pudo ver junto a Sergio Peinado realizando la Deka Fit en el sur de Tenerife o corriendo por Las Teresitas a modo de entrenamiento.