Nieves Lady Barreto: «Cuesta que la Administración vaya al ritmo que reclama la sociedad»

¿Qué es lo que más destacaría de la gestión realizada en los dos primeros años de legislatura?

Hemos hecho una apuesta clara por el Cuerpo General de la Policía Canaria con la incorporación de más efectivos. Excepto en una isla, ya contamos con locales para convertirlos en comisarías insulares con el fin de inaugurarlas a partir del próximo año, y cuando finalicen la academia los 141 agentes de la actual fase de oposición se destinarán a las islas no capitalinas. A medida que se vayan convocando procesos selectivos se irá nutriendo de más personal a las comisarías de Gran Canaria y Tenerife. Estamos elaborando la Ley de seguridad pública y esperamos contar con unos 600 efectivos a final de legislatura, incluyendo los que estén opositando o en la academia. En materia de administraciones públicas estamos preparando la actualización de los marcos normativos, tanto de transparencia como de participación, con la nueva Ley del sector público. La normativa está muy desfasada en el tiempo, la Administración es otra y no tiene nada que ver con la que existía cuando se puso en marcha la autonomía y, sin embargo, seguimos con una estructura de Administración igual a aquella que inauguró la Canarias autonómica.

También se han propuesto hacer una ley para modernizar la Función Pública. ¿En qué línea?

En eso estamos con la Ley del empleo público, sabemos que es un elefante muy difícil de mover pero hay que ir moviéndolo porque es la única manera de que dé respuesta a los ciudadanos. La ley de función pública tiene 40 años y tanto los empleados públicos como la Administración se tienen que adaptar a las demandas y necesidades actuales. Tenemos en marcha el plan de reordenación de recursos humanos del personal laboral, que es al que menos se le ha facilitado sus derechos. En el proceso de estabilización de los interinos terminaron los exámenes, como nos habíamos comprometido antes de finalizar 2024, para tener convocados todos los procesos selectivos. Estamos en la fase de nombramientos y contratos.

Usted asumió la gestión autonómica de la recuperación de La Palma. ¿En qué fase estamos dos años después?

Hemos puesto en marcha lo que dijimos que queríamos hacer cuando estábamos en la oposición. Las normas las convertimos en ley y del plan de pagos siempre dijimos que tendría cuatro anualidades para poder devolver a los afectados los 600 millones de euros en daños de bienes privados. El primer plan de pagos finalizó en 2024. Estamos en el segundo plan y hemos terminado de firmar la última orden de pago de todas las viviendas habituales perdidas por el volcán total o parcialmente. Empezaremos a hacer valoraciones del resto de inmuebles a partir de septiembre y en el tercer plan de pagos, que comienza el próximo año, entrarán todos esos inmuebles. Y aquí tenemos una parte importante, que es la de cómo se nutre el plan de pagos, que cuenta con 100 millones del Gobierno de España y 50 del Gobierno de Canarias. Los primeros 100 millones del plan de pagos los conseguimos estando en la oposición en los presupuestos del Estado, que son los únicos que se han ingresado, del año 2023, y que usamos para pagar en el año 2024. Ahora falta que el Estado ingrese los del año 2024 y los del año 2025 para poder continuar y cumplir con la parte que le corresponde al Gobierno de España.

¿Cuál es la previsión sin presupuestos del Estado y con la agenda canaria en el aire?

Hemos hecho una propuesta, y es la posibilidad de poder adelantar 100 millones de una anualidad a través de los remanentes de la Comunidad Autónoma. De todas formas, los 100 millones de 2024 y los 100 de 2025 se pueden transferir a través de un real decreto que se apruebe en el Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso, por lo tanto no hay excusa de aritmética parlamentaria. Ahora lo que queremos es adelantar del remanente de Canarias 100 millones que van íntegramente a las fincas. En La Palma no se siembran más fincas porque los fondos del Estado no han llegado.

¿La recuperación de La Palma también se está convirtiendo en una pugna entre el Estado y la Comunidad Autónoma?

Es que no hay excusa para los 100 millones, la podrá haber para otras cosas de la agenda canaria, pero no para los 100 millones, porque solo requieren de la voluntad del Ministerio de Hacienda. Insisto en que es cuestión de voluntad política, no hace falta ninguna aritmética parlamentaria. Estamos hablando de reparar una emergencia, y me cuesta mucho pensar que el Gobierno de España se descuelgue de la recuperación de La Palma. No solo tiene que garantizar que esos fondos van a llegar, sino también en qué plazos, porque estamos perjudicando a las personas.

¿Cómo quiere conseguir que la Administración sea más eficaz y diligente con las demandas de la ciudadanía?

Tenemos unas buenas notas en los índices de transparencia, pero debemos exigirnos más. Hay que seguir mejorando en transparencia y que, pasado un tiempo, las notas vuelvan a subir, porque lo importante es lograr que funcione para los ciudadanos pero que también funcione para la propia Administración. Un ejemplo es el canal de denuncias que permite a los empleados públicos de la Administración presentar cualquier asunto que consideren que es irregular. Si no recuerdo mal, hasta junio se han presentado 54 denuncias, y si los técnicos considerasen que alguna de esas actuaciones que nos ponen en conocimiento es constitutiva de delito, se traslada directamente a los órganos judiciales y, en caso contrario, se valora, y si tiene fundamento se abre un expediente. Las medidas antifraude que estamos poniendo en marcha con Hacienda también son importantes para tener una Administración cumplidora y segura, que también transmitamos al ciudadano que nosotros mismos, la propia Administración, lucha contra prácticas que no tienen que producirse. Debemos ir hacia una Administración que tenga el reflejo de la sociedad de hoy, que es verdad que no la tenemos y que, como le decía, es un elefante difícil de mover porque es muy grande y, a veces, cuando implicas a tantas personas, cuesta que todos caminen al mismo ritmo.

Las administraciones públicas adolecen de falta de personal, ¿qué medidas están tomando?

Es verdad que las administraciones en general, incluida la Comunidad Autónoma, tienen falta de personal. Hay que sacar oposiciones, no hay otra. Desde el Gobierno compartimos listas de los distintos procesos selectivos que van saliendo y de listas de reserva que ya existen con el resto de administraciones que nos solicitan para ir cubriendo plazas. Esto permite ser un poco más ágil en cubrir plazas y no tener que sacar procesos selectivos constantes en cada administración. Otro paso en el que estamos es la modificación de los procesos selectivos, no solo a través de cambios en algunas bases, sino especialmente con la Ley de empleo público. Seleccionar el personal no se puede hacer de la misma forma en la que se hacía hace 20 años ni 30, le diría que ni 15. Hay formas novedosas en algunos países europeos que se están valorando y tienen que ser más pegadas a la realidad de la sociedad que tenemos hoy. Esto nos va a permitir agilizar los procesos selectivos con todas las garantías legales.

En 10 o 15 años habrá una jubilación masiva de empleados públicos de la generación del baby boom. ¿La Administración está a tiempo de afrontar este relevo?

Creo que ya es tarde. Hace muchos años que tuvo que haberse iniciado este proceso porque ya sabíamos perfectamente cuándo iba a suceder este problema. Ahora tenemos que correr para llegar lo antes posible dentro de los márgenes que tenemos. Desde 2012, que hubo el parón en las contrataciones y en la convocatoria de procesos selectivos, tenía que haberse valorado ya una modificación importante de las oposiciones. La Ley de empleo público es el gran reto que tenemos ahora mismo, es una ley muy compleja que requiere de muchas voluntades de encuentro y de mucha capacidad de ponernos de acuerdo, porque ni va a estar todo lo que quiera la Administración ni va a estar todo lo que quieran los sindicatos. Tendremos que ponernos de acuerdo para que esté lo mejor que podamos. Nuestro objetivo, que sabemos que es difícil, es que pueda entrar en periodo parlamentario en esta legislatura.

Cuando finalice la estabilización no se llegará a la tasa de interinidad que exige Europa. ¿Qué otras soluciones hay?

Cuando se aprueba la ley estatal y se comienza el proceso en Canarias se sabía que no se iba acabar con la temporalidad ni a llegar a los niveles que estableció Europa. La estabilización no resuelve todo el problema porque se dejaron fuera determinados puestos y determinadas áreas. Fue un parche dentro de lo que había que hacer con el empleado público. A partir de ahora habrá que plantearse otras posibilidades. De todas formas, en esto no vamos solos, tenemos que ir de la mano del Estado a través de las distintas comisiones del empleo público, que ya ha habido algunas, para plantear otras posibilidades. Hay que recordar que cuando llegamos al Gobierno solo estaban puestas las bases de los procesos, y en la mitad del tiempo que recoge la ley tuvimos que realizar las convocatorias, que finalizamos en diciembre de 2024.

En las relaciones de Canarias con el Estado estamos en un escenario de más incertidumbres que certezas en cuestiones como la financiación autonómica, la agenda canaria o la inmigración, ¿no?

El trato con Canarias no es justo. El tema de vincular los recursos del REF a la financiación autonómica es una batalla constante y cada vez que vas a negociar se vuelve a la casilla de salida con la misma situación. Lo de la quita catalana nos abre un agujero inmenso y tampoco tiene ningún sentido. En cuanto a la inmigración no hay calificativos para explicar lo que el Gobierno de España hace con este asunto, porque no es solo la batalla del Gobierno de Canarias para modificar la ley, sino que con los niños que han pedido asilo hemos tenido que acudir al Tribunal Supremo para que nos hagan caso. Con el resto de la migración, pues lo mismo, que tampoco tiene justificación que haya comunidades autónomas que nos digan ahora que somos insolidarios. No se ve voluntad de querer solucionar realmente un tema así.

CC gobierna en Canarias con un partido, el PP, que pone numerosos obstáculos para la derivación de los migrantes y de los menores. ¿No se han planteado romper el pacto?

No tiene nada que ver lo que sucede a nivel nacional con lo que sucede en Canarias. Las propuestas que salen del Gobierno de Canarias son de ambos partidos políticos. El decreto que se va a proponer con los asuntos de la agenda canaria será de los dos partidos que formamos el Gobierno. Igual que la modificación de la Ley de extranjería, en eso estábamos los dos. Otra cosa son los posicionamientos políticos a nivel Península, que son más para intentar desgastar al Gobierno de España y que se convoquen elecciones generales. A mí estos posicionamientos me parecen igual de insolidarios y de injustos con Canarias. Igual que digo que a veces el Gobierno de España no es todo lo justo que tiene que ser con Canarias en temas como este, lo mismo me parece de las comunidades autónomas que a veces no tienen para llenar los centros pero se niegan a recibir menores cuando Canarias está sobrepasada y saturada. Las administraciones tienen que estar para dar ejemplo, y en esto creo que no lo estamos dando como país. A veces parece que llamarlos menores, o el término mena, que es horroroso, también hace que te resulten más lejanos, cuando no nos podemos olvidar de que son niños y niñas. Son menores de edad que llegan aquí, que muchos de ellos vienen absolutamente solos, sin ninguna referencia, a buscarse la vida.

¿Cree que las cosas irían mejor con un cambio de color político en el Estado, con el riesgo de que el PP podría estar bajo la sombra de Vox para gobernar?

No tengo una bola mágica para poder responderle a eso. Creo que las cosas irán mejor con este Gobierno o con el que venga si hay voluntad para solucionar los problemas. Cuando la voluntad de quien gobierna no está en querer solucionar un problema, en reconocer lo que es justo y en darle a un territorio como el nuestro aquello que le corresponde, pues no nos va bien. Pero si el próximo que venga lo hace igual, pues tampoco nos irá bien. Esto es una cuestión de voluntad política y la voluntad política es de las personas y de los partidos. No tenemos ni idea de qué va a suceder, ni cuando serán las elecciones generales y si se va a gobernar con una u otra fuerza política. Lo que hará Canarias siempre es defender lo que nos corresponde, lo que es justo para nuestros ciudadanos y aquello que consideramos que nos toca porque es de justicia con nuestro territorio independientemente de quien gobierne.

¿Cree que el ‘decreto ley Canarias’ lo respaldarán los dos grandes partidos cuando llegue al Congreso?

El primer paso, al igual que la modificación de la Ley de extranjera, lo dará el Gobierno de Canarias. Este decreto recoge todos los asuntos que tienen que ver con Canarias y que están en la agenda canaria, firmada por ambos partidos que optaron a la investidura, es decir, por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Ahí estará lo que ambos firmaron. No tendría ningún sentido que no salga aprobado en el Congreso, porque la agenda canaria ha sido respaldada por los dos grandes partidos políticos del Estado. El texto del real decreto lo van a elaborar los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y se presentará al Ministerio de Hacienda para que sea aprobado por el Consejo de Ministros.