Aumenta a 70 el número de cadáveres recuperados tras el naufragio de migrantes en Mauritania

El número de cadáveres recuperados por las autoridades de Mauritania ha ascendido a setenta, tras el naufragio ocurrido el jueves frente a sus costas de una embarcación con más de un centenar de migrantes que se dirigían a las Islas Canarias, informó este viernes a EFE la Guardia Costera mauritana.

Según relataron los supervivientes, viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa, que habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo al Archipiélago.

La ONG española Caminando Fronteras aseguró que a bordo de la embarcación siniestrada iban 144 personas, de las cuales solo 16 sobrevivieron.