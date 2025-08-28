Lopesan ultima la compra del Bahía del Duque por 320 millones

Operación de campanillas en el sector hotelero canario. Lopesan Hotel Group está cerca de cerrar la compra del Bahía del Duque, uno de los alojamientos turísticos más lujosos y señeros del sur de Tenerife. La transacción entre Lopesan y el Grupo CIO (Compañía de las Islas Occidentales), propietario del establecimiento, no está firmada, cabe insistir, pero sí en su fase final y a expensas solo de la auditoría previa a la compraventa. Si finalmente llega a buen puerto, la operación, que rondaría los 320 millones de euros, se convertiría en una de las de mayor envergadura hasta la fecha dentro de la industria hotelera -y turística en general- del Archipiélago.

El grupo canario Lopesan ya adquirió a finales de 2024, hace menos de un año, el exclusivo Hotel Miguel Ángel, otro lujoso establecimiento ubicado en el barrio madrileño de Chamberí. Una operación que supuso la segunda incursión de Lopesan en el segmento del alojamiento urbano -la primera fue la compra del AC Iberia de Las Palmas de Gran Canaria- y que está directamente relacionada con la posible adquisición del Bahía del Duque. El anterior dueño del establecimiento madrileño era el grupo General Mediterranean Holding, al que Lopesan le compra el Hotel Miguel Ángel en alianza con el fondo de inversión Stoneweg Hospitality, que está especializado en el sector inmobiliario en general y en el subsector hotelero en particular.

Pues bien, era este fondo de inversión el que había llegado a un acuerdo con la familia Zamorano, propietaria del Grupo CIO y, por tanto, del Bahía del Duque. Y es también el que le hace el ofrecimiento a Lopesan y con el que negocia Lopesan, no directamente con la familia Zamorano, que, por cierto, procede de una saga de industriales que se remonta a comienzos del siglo XX. En definitiva, es la adquisición del Hotel Miguel Ángel el punto de partida, por decirlo de algún modo, de la compraventa, si llega a fraguarse, del Bahía del Duque. De hecho, la transacción con el Grupo CIO casi replicaría la que se firmó en su momento con General Mediterranean Holding, toda vez que Lopesan también iría en esta operación, de alguna forma, de la mano de Stoneweg Hospitality, con quien el grupo ha formado una exitosa alianza empresarial.

Pero la posible compraventa del Bahía del Duque -que en realidad es un macrocomplejo con hotel y lujosas casas ‘ducales’ y villas premium- no solo es una operación de campanillas por su cuantía, por esos más de 300 millones de euros, sino también porque conllevaría el desembarco de la originalmente grancanaria Lopesan -la firma emerge en 1995, cuatro años después de que Hijos de Francisco López Sánchez, la sociedad matriz, adquiriese en Fuerteventura los apartamentos Altamarena- en el ecosistema hotelero tinerfeño. Un desembarco que, además, sería por la puerta grande, toda vez que el Bahía del Duque es una de las joyas de la corona de la turística Costa Adeje.

La compraventa del establecimiento ubicado en el sur de Tenerife sería la segunda de mayor importe en lo que va de año tras los 430 millones de euros en los que se cerró la transacción del complejo Mare Nostrum Resort, situado también en el sur de Tenerife y adquirido por Spring Hotels el pasado junio.