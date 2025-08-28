Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias: «La calle exige autocrítica, vivienda y una mejor gestión de los recursos»

Llegó con ímpetu para cambiar el core legislativo turístico. Dos años después hay normas aún en proceso de cambio. ¿Tanta resistencia ha encontrado?

Me gustaría que alguna más estuviese ya en vigor, pero el Gobierno de Canarias ha hecho su trabajo en tiempo y forma.

¿Qué ha pasado entonces?

Necesitamos más tiempo de reflexión y tal vez no tuvimos eso en cuenta. Escuchar a ayuntamientos, propietarios, el propio sector..., no es sencillo, pero estamos donde queríamos. Tenemos una ley en el Parlamento, hemos modificado los decretos de turismo en premios y turismo activo, hemos impulsado el de camping y acampada; todos han pasado el periodo de exposición pública y a algunos les resta que se pronuncie el Consultivo. Nos queda la Ley de Turismo y el compromiso que hemos asumido y no estaba en la agenda legislativa con los guías turísticos. No hemos perdido el ímpetu, pero sí que es verdad que hemos tenido que ampliar más de lo que nos hubiese gustado los periodos de debate.

La regulación de la vivienda vacacional es un ejemplo. ¿Puede detallarme qué la ha retrasado?

Entramos en julio [de 2003] y teníamos el primer borrador el siguiente febrero, muy pronto. El segundo vio la luz en julio de 2024 tras un periodo de alegaciones con más de 9.000 propuestas a analizar. Intentar acordar una norma con todas las partes nos llevó a paralizar el debate y empezar uno interno con ayuntamientos, cabildos, la asociación de propietarios Ascav, la patronal turística y los sindicatos incluso. Eso nos llevó de julio a diciembre, que es cuando entró en el Parlamento. Con la Ley de Turismo vamos con otra filosofía, hemos aprendido.

¿Coinciden los actores que más resistencia presentan en ambas?

No, en el sector hay tantos intereses como oferta alojativa y de ocio. Regular un sector tan amplio conlleva resistencias, pero hay que asumirlas. Todo el mundo sabía que tocar la unidad de explotación o la vivienda vacacional iba a ser un problema, que iba a generar resistencia y tiene un coste electoral. Por eso en el pasado todo se dejó igual, pero esa no es una opción, y menos con 18 millones de turistas. No podemos llegar a esa realidad sin adaptar el bloque normativo. Es cierto que quienes me precedieron entendían que el sector es contrario a regular y yo lo que me he encontrado es lo opuesto.

Contaban con que encontrarían resistencia. ¿Tanta?

Sí, de lo contrario ya no estaríamos aquí, se lo garantizo.

¿Logrará acabar con los problemas por el uso de los apartamentos en los enclaves de mayor concentración de turistas?

Hay dos competencias claves a diferenciar. Donde se ha perdido el uso turístico y se hace uno residencial, ha de ser el ayuntamiento el que bendiga el cambio, no podemos hacerlo desde la consejería. Cuestión distinta es la de quienes tienen un apartamento turístico y lo dedican a la actividad alojativa, y eso incluye la segunda residencia, porque el Tribunal Supremo dice que es residente quien permanece más de 183 días en un domicilio; estar empadronado no es irrelevante. Eso es lo que nos toca regular a nosotros, la explotación de un complejo turístico que se mantiene dentro de la actividad alojativa. La ley les obliga hoy a ir a una unidad de explotación o conformarse como tal en la comunidad de propietarios. Ante eso, el dueño de un apartamento se plantea por qué va a tener que entregar el inmueble a una economía de plataformas que está absolutamente liberalizada a cambio de una renta cuando puede obtener el triple por sí mismo. Hay que regular los casos en los que quienes hacen un uso turístico se empadronen en el domicilio para después sacarlo al mercado de la vivienda vacacional. Estamos de acuerdo en que se comercialice ese activo y en que el propietario obtenga una renta justa. Ahora bien, ¿como vivienda vacacional? No, como lo que es, un apartamento. El galimatías es amplio, hay que buscar un encaje jurídico, una respuesta social positiva en la que todos quepan, pero tenemos claro que si un cliente se intoxica en el bar de la propiedad, se cae en una zona común o se ahoga, debe haber una unidad responsable.

Es potestad de los ayuntamientos cambiar el uso, ¿pero qué pasa con la residencialización?

En Gran Canaria los más afectados son Mogán y San Bartolomé, pero también tenemos algunas unidades en Arona (Tenerife) y se están dando pasos para que esos planes generales cambien. Se trata de modificaciones puntuales. Hay complejos enteros en suelo urbano que piden el cambio y el ayuntamiento modifica el plan para que eso se pueda dar. Lo tenemos recogido en nuestra ley. Mucha gente manifiesta que ya no hay actividad turística donde tienen sus inmuebles, lo que unido a las dificultades que se derivan de la crisis de vivienda lleva a los ayuntamientos a tomar la decisión de cambiar el uso. Mogán ha aprobado la modificación de su plan general, San Bartolomé está incoando una ordenanza y Arona tomará uno de esos dos caminos. Cuando acabe la legislatura, habrán cumplido el compromiso.

El PIB alemán pierde el triple de lo esperado en el segundo trimestre (-0,3%). ¿Seguirá resistiendo el segundo mercado o podemos estar ante un punto de inflexión en las llegadas?

Los alemanes siguen siendo muy conservadores. Por vez primera desde la pandemia, este mercado nos da buenas cifras y las reservas recuperan una antelación de entre seis y nueve meses. Por tanto, no es de esperar que haya grandes fluctuaciones en noviembre o diciembre, aunque estaremos atentos, sobre todo a las cancelaciones que se puedan producir; el primer trimestre de 2026 nos dará más información. Sí sabemos que la evolución del gasto de los germanos en comparación con 2019 ni se acerca al 30% de incremento que presenta el mercado británico, por ejemplo; ni al de italianos o franceses. No abandonan su comportamiento conservador.

Los precios hoteleros han crecido por encima del 50% en los últimos diez años. ¿Le preocupa que el mercado local haya sido expulsado?

Yo creo que no es así. La gran ventaja de Canarias es que tiene oferta para todos los bolsillos y esto yo creo que es muy positivo. Además, los canarios viajamos durante todo el año y en determinados momentos por cuestiones muy concretas. Este año me decían que había bajado en verano la actividad en Fuerteventura y es así, pero ha crecido en El Hierro y La Palma por sus respectivas fiestas, las bajadas. Aproximadamente, 300.000 canarios se mueven entre islas durante todo el año y con una media de pernoctaciones muy alta. Es verdad que los hoteles y los apartamentos han registrado un ascenso de precios desde la pandemia de más del 30%, que es muchísimo, y que el paquete turístico se ha incrementado un 42%, pero el mercado canario no ha dejado de crecer y prevemos un gasto para este año rondando los 2.200 millones de euros, por encima de los algo más de 2.100 del curso pasado. Además, que el Archipiélago ya no compita en precio con Egipto, Turquía y Túnez, sino en calidad o seguridad es lo que nos permite recaudar más. Me gusta recordar que no es lo mismo cobrar una habitación a 60 euros la noche que a 120, porque la recaudación fiscal en uno y otro caso es diferente.

¿Cuál es el modelo a seguir?

El de generar valor para que alguien que viene de fuera pague lo que los canarios sentimos que vale lo que aportamos. El gran ejemplo siempre va a ser Lanzarote, capaz de generar un valor natural y cultural, y un arraigo sobre la oferta que rodea la planta alojativa que hacen posible que el cliente hoy pague casi el doble que en 2019 por las mismas experiencias turísticas. Eso ha permitido a los Centros de Arte y Cultura de dicha isla recaudar 20 millones de euros más, 728 puestos de trabajo y, en definitiva, un valor que permite a Lanzarote lucir el PIB per cápita más alto de Canarias. Ese es el esquema y dentro de él ya que cada empresa compita en precios con los demás.

La oposición reclama al Gobierno una figura fiscal que grave la actividad turística. ¿Qué razones hay para no hacerlo?

La oposición está invalidada para pedir nada. Hubo un partido que gobernó cuatro años, llevaba Hacienda y tenía en su programa electoral esa propuesta, pero no la impulsó. Y no vale poner como excusa al covid, porque en 2022 habíamos recuperado prácticamente los números y la legislatura finalizó en 2023. Por entonces yo también era consejera insular de Turismo en Fuerteventura y en un año recuperamos la capacidad excepto en los mercados alemán y noruego. Sabían que la demanda iba a sufrir un efecto champán, pero no impulsaron un decreto o una ley en ese sentido a pesar de poder hacerlo. Mire, yo sí defiendo una tributación especial para el turismo, y retorno al modelo de Lanzarote, donde los espacios naturales se protegen de dos formas: regulando el flujo de visitantes y que quienes accedan a ellos paguen. No es una cantidad cualquiera, se calculan todos los costes, como ocurre con las islas Cíes. Funciona también en Masca, donde no hay masificación desde que se fija un límite de visitantes y se cobra por el acceso. La recaudación es mucho mayor de la esperada y, además, se está generando empleo. Ese es el círculo perfecto.

¿Por qué sí a esas tasas y no a un impuesto que grave todo?

Tenemos un IGICque nos quedamos nosotros en Canarias. Crear un impuesto turístico es un hándicap competitivo. Lo es. En Reino Unido va a entrar en vigor una ley que obliga a las plataformas a especificar qué tasas pagan en destino. Surgió porque un inglés que viajó a Baleares tuvo que pagar 200 euros más y denunció. El impuesto estaría ante los ojos del turista desde el primer momento. Es cierto que nuestro cliente está muy fidelizado, tenemos una tasa del 66% en el mercado británico, que es mucho, y seis de cada diez nos han visitado más de diez veces. Son números que no existen en ningún otro destino en Europa y esa es una gran fortaleza.

A la vista de las periódicas protestas contra el modelo turístico, ¿ve peligro en la separación entre la sociedad y la que es principal actividad económica?

No sé si peligro, pero sí es una llamada a la reflexión. De ahí la urgente necesidad de que todos los partidos políticos tengamos responsabilidad y nos mojemos en el bloque normativo. Lamentablemente no estamos en el mejor momento, porque prima el enfrentamiento. Lo que la gente nos pide es que hagamos autocrítica. No hemos desembocado en esta situación por las llegadas de turistas, sino porque durante quince años no se ha construido vivienda protegida o porque la ley de vivienda estatal ha provocado que el 40% de la oferta para alquiler residencial en Canarias salga del mercado. Esto, indiscutiblemente, ha provocado tensión en la vivienda. Tampoco la iniciativa privada ha tenido oportunidad, con oficinas técnicas municipales que tardan en algunos casos tres años en dar una licencia. En última instancia, ha irrumpido la vivienda vacacional para terminar de generar una tormenta perfecta.

¿El consumo de recursos tiene algo que ver?

Sí, es otro factor. La infraestructura hidráulica no ha seguido el ritmo de crecimiento que han tenido muchos núcleos poblacionales del Archipiélago, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura. Y también hemos llegado hasta aquí porque la planificación que nos tiene que llevar a ordenar Canarias no ha existido. Apenas se han aprobado cinco planes generales en las Islas con la Ley del Suelo, esto nos tiene que llamar a la reflexión sobre la gestión pública y la toma de decisiones