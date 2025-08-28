La amenaza 'policial' del Gobierno endurece el pulso con el PP

El choque entre el Gobierno central y el Partido Popular (PP) no cesa. Ni siquiera la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto - que fija el número de menores migrantes no acompañados que cada comunidad autónoma debe acoger y define los criterios para declarar la situación de contingencia migratoria en los territorios con una saturación de recursos tres veces superior a su capacidad - ha calmado las tensiones. A un lado están los populares decididos a censurar la medida legislativa. Al otro, un Gobierno central que exige su cumplimiento e insinúa que hay racismo en algunos posicionamientos políticos: "¿Por qué cuando huían de una invasión menores de Ucrania eran acogidos y se mandaban autobuses a las fronteras para traerlos a los pueblos y se recibían con algarabía, con alegría y por qué si son africanos lo que vamos es al Tribunal Constitucional?", criticó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Pero ante la negativa al reparto por parte de las regiones gobernadas por el Partido Popular, la postura del Ejecutivo central es clara: si alguna comunidad autónoma impide el traslado de los niños, el Gobierno "activará los mecanismos pertinentes y Fiscalía de Menores haría que se cumpla la ley". Una advertencia a la que el PP no ha tardado en contestar. "Las Fuerzas de Seguridad del Estado se tienen que emplear para el control de las fronteras en lugar de para amenazar a las comunidades autónomas con desplegarlas si se niegan a acoger a los menores migrantes que les sean asignados", respondió la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del partido, Carmen Fúnez. Con esto también coincidió el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, que indicó que "impresiona mucho" esta advertencia por parte del Gobierno central.

La postura de "rebeldía" - como abiertamente la calificó el secretario general del PP, Miguel Tellado - frente a la gestión del traslado de los chicos no se ve atenuada por lo que consideran "chantajes y amenazas" de la Administración central. Para Tellado, el decreto no solo es "injusto", sino que además "usa a los menores como moneda de cambio". Dentro del conflicto político, Canarias - autonomía que se encuentra en el centro de la diana al ser la región que más personas migrantes recibe - pide "humanidad", pues "en un país de 49 millones de habitantes acoger a 4.000 niños no puede suponer ningún problema", defendió el presidente canario, Fernando Clavijo. Algo a lo que se sumó el ministro de Política Territorial, quien calificó de "error histórico" la postura del Partido Popular.

Reacciones

Otras autonomías también han lanzado un mensaje al Gobierno central. La Xunta de Galicia sostuvo que no aceptará "imposiciones, amenazas ni insultos" en los traslados de los niños y adolescentes. En palabras de la consejera de Política Social e Igualdad, Fabiola García, la actuación del Gobierno central es "totalmente inaceptable" porque hay "una falta de diálogo, planificación y financiación por parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez". En esta línea también se manifestó el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. El real decreto es, a su juicio, "profundamente injusto, desigual y arbitrario", por lo que la Comunidad estudiará "todos los recursos posibles para impedir que se lleve a efecto".

La Junta de Andalucía también se unió a la dinámica de reproches. La consejera de Igualdad, Loles López, acusó al Gobierno central de "crear un enfrentamiento entre comunidades autónomas por sus intereses políticos". Baleares, mientras, pedirá ser declarada en situación de contingencia migratoria pese a que todavía no triplica su capacidad ordinaria de acogida, tal y como obligan los reales decreto que pretende recurrir. “Nos da igual si las cifras no llegan porque no sabemos si en tres días llegarán 100 menores más”, señaló la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha instado al Consell que preside Carlos Mazón a "dejarse de excusas" y cumplir "con su obligación y su responsabilidad", además de con la ley, para acoger a los menores migrantes que le corresponden. Declaraciones que no han sentado bien al Partido Popular. La portavoz de Política Social del PP en Les Corts, Elena Bastidas, señaló que la ministra Morant "debería avergonzarse y dejar de utilizar a los menores como mercancía".

Una "solidaridad obligatoria"

Pero con un mecanismo ya regulado y a la espera de la celebración la próxima semana de una comisión - según adelantó Ángel Víctor Torres - que permita iniciar las derivaciones, el 'no' de los populares pierde fuerza: las comunidades, incluso si se oponen políticamente, estarán "obligados a cumplir con la ley aunque no la compartan". Algo en lo que Torres confía porque de lo contrario, la negación sería "un sinsentido". Así, el ministro reconoció que la distribución de la infancia migrante por todo el territorio peninsular es, en realidad, "una solidaridad obligatoria", pues se hace a través de un mecanismo legislativo dado el rechazo de las autonomías a acogerlos de forma voluntaria.

Ahora, con el decreto ya en vigor, las comunidades autónomas deben respetar la norma y "no obstaculizar" la derivación de los chicos, tal y como señaló Fernando Clavijo, quien además declaró estar "convencido" de la "solvencia jurídica" de los decretos y de las modificaciones normativas, aparte de que el Tribunal Supremo ha avalado las tesis de Canarias "desde el minuto cero".

Contingencia migratoria

Tanto Canarias, donde cogobierna el PP, como Ceuta, gestionada por los populares, han exigido y respaldado la reforma de la ley de extranjería que establece un reparto obligatorio de los menores migrantes entre todo el país. Canarias y Ceuta y Melilla ya han pedido formalmente la contingencia migratoria extraordinaria, que debe declarar el Gobierno, para que se derive a menores que a día de hoy acogen y a los que lleguen a partir de septiembre, estos en un plazo de quince días.