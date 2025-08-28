Abascal pide hundir el "barco de negreros" de la ONG Open Arms atracado en Tenerife
La embarcación ha atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife tras una travesía procedente de Barcelona y el presidente canario, Fernando Clavijo, visita este jueves el buque
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido públicamente la confiscación y hundimiento del buque de la ONG Open Arms atracado en Santa Cruz de Tenerife, que ha tachado de "barco de negreros", y que esta tarde tiene previsto visitar el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
"Ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa", ha escrito el presidente de Vox en un mensaje en su cuenta de la red social X.
La embarcación de Open Arms, entidad volcada en el rescate de migrantes en alta mar que tratan de llegar a las costas europeas, ha atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife tras una travesía procedente de Barcelona. El presidente canario, Fernando Clavijo tiene previsto realizar una visita al buque este jueves, 28 de agosto, a las 13.00 horas.
