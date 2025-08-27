Canarias insta al Estado a cumplir los autos del Supremo y acelerar las derivaciones de menores asilados

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha reiterado este este jueves la necesidad urgente de que el Estado cumpla con lo dictado por el Tribunal Supremo y adopte medidas inmediatas que garanticen el ritmo de derivaciones de menores migrantes no acompañados con protección internacional desde Canarias hacia la Península.

En la reunión celebrada esta semana por el comité interadministrativo de seguimiento, se ha comprobado que la situación no ha experimentado avances significativos: nuevamenteno se ha aprobado un calendario, ni un protocolo de actuación.

El encuentro únicamente ha servido para confirmar las salidas ya previstas para esta semana —20 chicos y dos chicas— que se suman a los 30 menores trasladados hasta el momento. Para la semana próxima plantean proceder a 40 nuevos traslados, aunque los representantes de Canarias han insistido en que “hasta el momento el balance es claramente insuficiente frente a los compromisos adquiridos en la reunión del 5 de agosto, en la que se había acordado que a finales de agosto habrían salido cerca de 60 menores y no se cumplirá con esa cifra.

110 nuevas plazas en la Península

Por otro lado, Candelaria Delgado informó de que el Estado ha informado en esta reunión que tiene previsto crear 110 nuevas plazas en distintas comunidades autónomas a lo largo del mes de septiembre, para derivar a los niños y niñas que están actualmente en el centro Canarias-50. Sin embargo, insistió en que “el ritmo de traslados no responde a la gravedad de la situación en Canarias ni a lo exigido por el auto judicial”.

La consejera de Bienestar Social ha advertido de que “este incumplimiento del mandato del Tribunal Supremo es inadmisible. Canarias no puede hacerse responsable ante el Alto Tribunal de la falta de diligencia del Estado, que debe garantizar derivaciones ágiles y efectivas para aliviar el hacinamiento en los centros del Archipiélago”.

Delgado expresó, sin embargo, su agradecimiento al Ministerio del Interior “porque tiene al día la tramitación de las solicitudes de asilo internacional y está realizando las entrevistas a los chicos y chicas con gran diligencia”. En este sentido, señaló que el mencionado departamento del Gobierno de España ha realizado 133 entrevistas en julio, 170 en agosto y tiene previstas otras 123 en septiembre.

La representante del Gobierno de Canarias subrayó, sobre este tema, que “la única vía posible es el cumplimiento estricto de los autos del Tribunal Supremo, que obligan al Estado a desplegar todos los recursos necesarios para garantizar la dignidad de los menores y la viabilidad del sistema de acogida en el Archipiélago”.

Contingencia migratoria

Por otra parte, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias Candelaria Delgado, señaló que esta mañana firmó la solicitud a la Ministra de Infancia y Adolescencia para que declare la contingencia migratoria en Canarias, figura recogida en el nuevo decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que, según dijo, “constituye el último paso legal para activar los traslados de los menores migrantes no acompañados a otras autonomías y aliviar la presión en los territorios de primera acogida”.

La consejera explicó que, con esta medida, se hacen efectivos los procedimientos necesarios para poner en marcha los traslados entre comunidades e insistió en la necesidad de que el Estado acelere sus ritmos de trabajo para dar cumplimiento a la Ley.

A preguntas de los medios, la consejera precisó que, a partir de la declaración de contingencia migratoria, los menores migrantes no acompañados que lleguen a las islas deberán ser enviados a otras comunidades autónomas en un plazo de quince días y agregó que los que se encuentran ya en Canarias y superen la cifra asignada, deberán ser enviados a otras autonomías antes de mitad de marzo de 2026, que es la fecha señalada en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

En relación a los medios necesarios para ejecutar estos inminentes traslados, señaló que “llevamos mucho tiempo trabajando con el Gobierno de España para poner en marcha la distribución de los menores extranjeros no acompañados e imagino que están esforzándose para cumplir con la ley y contar con las infraestructuras necesarias”.

“En Canarias estamos adoptando medidas extraordinarias, que se traducen en la contratación de personal de refuerzo para resolver lo antes posible los expedientes necesarios para proceder, lo antes posible, al traslado de estos menores”, concluyó Candelaria Delgado.