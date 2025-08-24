Infografía: Comparativa de la superficie quemada en la península con Canarias
- Casi un centenar de ‘ojos’ vigilan los latidos del Teide para anticipar una posible erupción en Tenerife
- El intento de aprobar un presupuesto estatal sienta a Pedro Sánchez con Fernando Clavijo
- El Gobierno de Canarias plantea a la UE un despliegue “significativo” de Frontex en las Islas con medios aéreos y marítimos
- Nuevas prealertas meteorológicas en Canarias por viento de hasta 70 km/h y olas de tres metros
- Federico Grillo: «Los estragos de los incendios de la Península se podrían haber evitado»
- Menores asilados se niegan a salir de Canarias por la lentitud de los traslados
- Canarias, de nuevo en alerta por riesgo de incendio forestal
- Las aseguradoras pierden fuelle y preparan nuevas subidas de primas