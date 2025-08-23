Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias: "Ni los socios del PSOE avalaron el decreto antiapagones"

Se estrenó en el cargo con un cero en La Gomera. ¿Vino hasta bien para tener ahora mismo ya en marcha mejoras?

Visto así, probablemente sí. Nos abrió los ojos, así que sacamos del cajón el informe de Red Eléctrica (REE) de 2021 y corroboramos que el anterior Gobierno de Canarias estaba avisado de la situación crítica. No solo por la obsolescencia de los grupos en las siete islas, sino por el déficit de generación en tres de ellas: Gran Canaria, 138 megavatios; Tenerife, 80, y Fuerteventura, 50. Declaramos la emergencia energética y elaboramos un plan para intentar garantizar el suministro y renovar las centrales. En tiempo récord conseguimos que por vez primera el ministerio aprobara esas medidas para las islas con déficit. Con dos fases ya resueltas, solo restan por cubrir 15 megavatios en Fuerteventura.

El apagón se produce en La Gomera pero se actúa en otras tres, que son las que marca el informe de REE. ¿Quiere eso decir que habrá nuevos documentos del operador que pueden llevar a actuar en otras islas?

La Gomera tiene carencias, pero las soluciones no siempre son las mismas para todas las islas. Esta semana presentamos el barco que va a tender el cable para unir el sistema eléctrico de esta isla al de Tenerife y espero que esa conexión esté en marcha al principio del año que viene. Eso resuelve el problema, un sistema más fuerte y más sólido. El resto de las islas tienen potencia suficiente en sus centrales térmicas para atender un pico de demanda, lo que necesitan es renovación de esas infraestructuras, y más renovables también.

Sobre ese concurso de renovación de la planta obsoleta que se demora ya por más de doce años, ¿le preocupa que pase el verano y sigamos sin conocer el fallo para adjudicar la potencia necesaria?

Efectivamente pasaban más de doce años desde que se tenía que haber convocado, así que lo primero es celebrar que por fin lo hemos conseguido. Los informes que nosotros teníamos que emitir desde la Dirección General de Energía están. Por lo demás, la ministra [Sara Aagesen] se comprometió a que estaría resuelto para antes de que finalice el año, estamos en plazo. En paralelo, estamos trabajando para que se aprueben las zonas de aceleración con el fin de que la implantación de renovables en cada isla pueda ser lo más rápida posible, lo más respetuosa con el medio ambiente y con el consenso de la población. Esta es una de las herramientas que incluimos en la modificación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

¿Acabarán esas zonas con la judicialización de los proyectos de renovables? Le pregunto sobre todo por Fuerteventura, porque es la isla que se ha mostrado más beligerante a este respecto.

Creo que ha sido casi la única, que se ha mostrado así con los 6.bis (proyectos aprobados mediante la declaración de interés general). Queremos que estas zonas sean la vacuna para los 6.bis y hemos dado pasos con la aprobación de las de Lanzarote y La Gomera. Son áreas consensuadas con los cabildos y que cuentan con estudios de impacto previos, para que la instalación sea más rápida y tenga mayor seguridad jurídica.

Permítame que insista. ¿Y Fuerteventura?

Hemos tenido más de una docena de reuniones. Están avanzando en su plan territorial y en base a ello se trabaja. Espero que pronto las podamos tener, pero las más inminentes van a ser las de El Hierro y, en breve, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Arrancamos en octubre de 2024 con los cabildos y ha sido un trabajo intenso liderado por la viceconsejera [Julieta Schallenberg]. Esperábamos que Fuerteventura fuera la primera y no ha sido así, pero estimamos que es acelere pronto.

Volvamos al momento en el que se produce el cero en La Gomera. ¿A quién se le ocurre que Madrid podría autorizar y pagar el coste de las medidas contenidas en el concurso antiapagones?

Tenemos contacto prácticamente semanal con el ministerio. Nos sentamos ambas partes, pusimos sobre la mesa el problema y nos encontramos con que esta misma medida la había propuesto Madrid en varias ocasiones.

"Vamos a hacer cuanto podamos para avanzar en el despliegue de la eólica marina"

¿Por qué no se puso en marcha antes entonces?

Por el empecinamiento del anterior Gobierno de Canarias en la ampliación y mejora de las actuales centrales térmicas. Resulta curioso que durante la anterior legislatura con un Gobierno de España socialista y uno de Canarias también socialista no fueran capaces de tomar ni una sola medida para solventar el déficit de generación y que hayamos sido nosotros quienes lo hayamos conseguido. La financiación va a superar los 400 millones de euros y nos va a dar respuesta a corto plazo, antes de final de año algunas plantas de generación ya estarán en marcha.

¿Se ha acelerado? Hasta ahora se comprometía al inicio de 2026.

Los promotores nos han adelantado que se han podido agilizar algunos de los plazos de recepción de los motores y también nosotros hemos estado dentro de los tiempos correctos para la tramitación de cada una de las plantas.

Por cierto, ¿saben ya dónde va a fondear el barco generador turco que es una de las soluciones para Gran Canaria?

No está determinado. Cerraremos ese asunto con el Cabildo de Gran Canaria, pero tenga en cuenta que es una de las iniciativas contenidas en la segunda fase del concurso, hay más tiempo. No obstante, esperamos llegar pronto a un acuerdo.

¿Qué fue de la eólica marina? Se habló mucho durante unos meses y ahora hay silencio.

Hemos constituido la mesa para la eólica marina en Canarias, donde están representados todos los actores. Ese ha sido otro de los hitos que hemos alcanzado en esta legislatura. La excelente comunicación que mantenemos con la patronal, las empresas, los pescadores, los municipios, los cabildos..., no es exclusiva de la eólica marina, también podemos presumir de ella en la mesa de las renovables. Gran Canaria se mantiene como el lugar que tiene todo dispuesto para recibir a los adjudicatarios de un primer concurso de potencia eólica que estamos a la espera que convoque el ministerio. Iba a suceder a finales del ejercicio pasado, pero nunca llegó. Espero que lo haga cuanto antes. El mensaje ante el ministerio es claro: Canarias está unida en el objetivo de ser la primera comunidad autónoma donde se desarrolle la eólica marina. Existe un amplio consenso sobre el punto para la ubicación de los aerogeneradores y vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para avanzar.

¿Tiene sentido que avance? Me explico. Los promotores eólicos señalan que se multiplican las paradas técnicas a medida que entran en funcionamiento nuevos parques. Es decir, los sistemas no pueden dar entrada a más energía limpia en muchos momentos. ¿Se ha puesto la carreta por delante de los bueyes?

Es verdad que ahora mismo hay un importante volumen de vertidos –energía renovable no aprovechada– y eso nos preocupa, porque la penetración de renovables en Canarias es baja. Además, envía el mensaje contradictorio de contar con pocas renovables y desaprovechar parte de la que tenemos. También para esto nos hemos sentado y trabajamos con el ministerio, porque hay que encontrar la manera de remunerar a los promotores por esos vertidos.

Eso para evitar la pérdida de interés por parte de los inversores. ¿Y los almacenamientos?

Ojalá entre en servicio cuanto antes Salto de Chira para que esa energía que se deja de producir se aproveche en este hidrobombeo de Gran Canaria. En esa línea, estamos trabajando para poder contar con infraestructuras de estas características en otras islas, y también almacenamientos. Se le acumula el trabajo al ministerio. Me hablaba de la eólica marina, pero también hay que regular estos vertidos y las baterías, que pueden ser una solución alternativa. Se comprometieron a hacerlo para saber cómo se va a pagar la energía que acumulen y luego pongan en el sistema. En cada reunión con el ministerio insistimos en que se avance y se den pasos.

¿Veremos cristalizar esos avances en un corto plazo?

Estamos a la espera de un nuevo encuentro bilateral. La última vez que nos encontramos nos avanzaron que en esa reunión que está por llegar esperan poder poner sobre la mesa un borrador, por lo menos para la regulación de las baterías, pero también están avanzando en un marco normativo para los vertidos en Canarias.

Mientras esas soluciones llegan, ¿cuánto más pueden crecer la potencia eólica y la fotovoltaica en las Islas sin que sea para peor?

Hay que dar pasos al frente. Tenemos en cartera más de una docena de proyectos de baterías, porque la hibridación –generación y almacenamiento– de esos parques es una de las medidas que aplican muchos promotores; en la mayoría de las ocasiones las subvenciona el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Creo que esa puede ser una buena alternativa. Por nuestra parte, vamos a seguir poniendo todo lo que esté en nuestra mano para que cuanto antes Canarias pueda avanzar en la descarbonización de su territorio.

¿Qué significa eso?

Alcanzar el objetivo del 58% que para el año 2030 nos marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec). Y ojalá que pronto puedan salir nuevas infraestructuras.

"Ahora mismo hay un alto volumen de vertidos de energías limpias y eso nos preocupa"

¿Del tipo de Salto de Chira?

Por ejemplo, pero también es una excelente noticia el avance de los trabajos con el cable de interconexión que une los sistemas eléctricos de Tenerife y La Gomera para crear uno conjunto. Parques de esta última isla que en la actualidad no pueden pasar del 10% de su capacidad de producción van a cobrar vida.

¿Cuánto le molestó que decayera el decreto antiapagones del Gobierno central por la oposición de su propio partido –el PP– cuando contenía las mejores que su departamento había negociado con el ministerio?

Ha habido cierta confusión. Estaban algunas de las mejoras, pero ni mucho menos todas las que habíamos pedido: ni baterías como soluciones de emergencia ni operación reforzada en las centrales obsoletas, por ejemplo. Pero, además, el decreto no decae por lo que vota el PP, es que ni sus socios, caso de Junts o Podemos, votaron a favor; no había consenso.