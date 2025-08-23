Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias: "No podemos enterrar de manera infinita basura en un territorio finito"

¿Ve al Archipiélago en un papel protagonista en, por ejemplo, la producción del SAF, el combustible sostenible para la aviación?

Hemos tenido varias reuniones para ello. El objetivo final es avanzar en la economía circular mediante la generación de SAF a través de residuos, de la basura que por desgracia seguimos enterrando en nuestro territorio. No va a ser sencillo, son tecnologías que aún están por desarrollar. Eso no nos impide seguir buscando alternativas para generar energía con los residuos, como puede ser la valorización energética.

¿Podemos pensar en plantas de valorización en las Islas? ¿En incineradoras?

Matizando. Las antiguas incineradoras, de los años 70 y 80, quemaban cuantos residuos les llegaban y lanzaban el gas de esa combustión a la atmósfera. De lo que estamos hablando es de plantas modernas en las que lo que se quema es el rechazo, el residuo que ya no admite más separación. Además, se quema para generar energía, para darle una nueva vida a ese residuo. Tendremos que poner esto sobre la mesa en el debate político más pronto que tarde y espero que podamos encontrar el mayor consenso posible. Lo que tenemos claro es esta consejería es que no podemos seguir enterrando de manera infinita la basura en un territorio finito, como es Canarias.

¿La valorización está en la agenda entonces?

Le digo que tenemos que abrir el debate y pronto. Claro que antes tenemos que dar pasos y avanzar en la reutilización, el reciclaje, la separación de la basura... Eso es lo primero. A partir de ahí, intentaremos aspirar a un enterramiento de basura cero, esa es la clave. La valorización está en Baleares y las principales ciudades europeas, es el futuro en gestión de residuos. Es prematuro decir qué se va a hacer en cada isla. Tenemos que hablar con cada una de ellas y operaremos conforme a las conclusiones que saquemos de esos debate con cada una.

Asistimos al desastre de la Península con decenas de incendios. ¿La Ley de Montes protegerá en algo a Canarias?

En lo que se lo que se refiere a acciones en los montes, tenemos tres patas. La primera es esta ley que menciona. Canarias es de las pocas comunidades que no cuenta con ella. Tendrá su base en la ley estatal e incluirá aspectos como la gestión forestal sostenible, la protección del patrimonio público forestal, la regulación de los aprovechamientos forestales, los usos de los montes y también los catálogos de los montes públicos y privados. También un apartado para la recuperación y restauración forestal tras los incendios y promover paisajes que sean fuertes frente al cambio climático. Hemos recibido 300 alegaciones en el periodo de exposición pública y esperamos poder tener en cuenta el mayor número posible. La segunda pata es el Plan Forestal de Canarias, ya cerca de aprobarse en Consejo de Gobierno. La tercera y última es el decreto de prevención y extinción de incendios forestales, que va paralelo a los trabajos de la Ley de Montes.

¿Para cuándo la aprobación de este último decreto?

Imminente. Establece tres periodos de peligro: alto (1 de junio a 30 de septiembre), medio (de mayo a octubre excepto el tiempo en que es alto) y bajo (de noviembre a abril). No son inamovibles, pueden variar en función de la meteorología.

En el plano técnico, ¿qué mejoras manejan?

Tenemos 27 vehículos ligeros todoterreno, tres autobombas medianas, tres camiones multifunción forestales, tres astilladoras ligeras y dos pesadas y también drones para limpiar y hacer trabajo preventivo, que es la clave. Además de nuevos trajes ignífugos para los integrantes de la brigadas Eirif y más herramientas de trabajo para mejorar su seguridad. En agosto del año pasado presentamos dos nuevos helicópteros y la semana que entra ahora presentaremos un tercer helicóptero, por lo que ya podremos tener uno en cada una de las islas verdes.