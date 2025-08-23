El ‘caso Koldo’ obliga a la Agencia Tributaria a aplazar su mudanza a 2026

La reforma de la nueva sede de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) en la capital grancanaria sufre una nueva demora y la mudanza e instalación definitiva del organismo en el edificio Royal no serán efectivas hasta inicios del próximo año. La rehabilitación del inmueble se retomó este año tras el largo estancamiento que provocó la retirada de la anterior empresa que realizaba la reforma, Levantina Ingeniería y Construcciones (LIC), cuyo administrador, José Ruz, está vinculado a la trama del caso Koldo.

Tras retomarse la reforma estaba previsto finalizarla este verano, pero la empresa adjudicataria solicitó una nueva prórroga del plazo que la ATC le concedió ahora con fecha límite para el próximo 21 de octubre. Será a partir de ese momento cuando el edificio estará preparado para que se instalen en el mismo más de 250 trabajadores con todo el material y los equipos informáticos del organismo tributario de la Comunidad Autónoma.

La primera previsión era que la ATC estuviese en la nueva sede en 2023 o a principios de 2024. El edificio fue adquirido por la Comunidad Autónoma por más de 16 millones de euros en 2019, si bien el interés del Gobierno venía de unos años antes debido a las necesidades de crecimiento de la Agencia Tributaria y por ser el Royal un edificio que está situado muy cerca de varios edificios administrativos. A partir de la compra se adjudicó el proyecto de reforma para adecuar el inmueble a las necesidades específicas de la ATC.

Una vez realizado el proyecto de reforma, confeccionar el pliego y la licitación de las obras de reforma, Hacienda adjudicó la misma a la empresa Levantina Ingeniería y Construcciones (LIC) por 6,5 millones de euros en mayo de 2022, concurso al que se presentaron ocho empresas. Tras una prórroga solicitada a principios de 2023, la idea era finalizar la rehabilitación a mediados de ese año con el fin de realizar la mudanza.

Sin embargo las repercusiones del caso Koldo, que estalló a finales de 2023 y cuyos detalles se conocieron en 2024, echaron por tierra las expectativas de la Agencia Tributaria. La empresa concesionaria de la reforma, Levantina Ingeniería y Construcciones (LIC) y su principal directivo, José Ruz, aparecían en las investigaciones como una de las empresas vinculadas al exasesor del exministro Ábalos y al empresario Víctor de Aldama. De hecho, en la investigación llevada a cabo por la UCO se detalló un viaje realizado a Gran Canaria por Koldo García y Ruz en febrero de 2022 justo en las fechas en que se licitaba la reforma del edificio Royal, que finalmente fue adjudicada a la empresa dirigida por Ruz.

La constructora vinculada a la trama Koldo resultó ganadora de las obras del Royal frente a otras siete constructoras que también se presentaron al concurso. En este caso ganó la empresa que presentó la oferta más cara, por un total de 6,67 millones de euros. Superaba en más de 640.000 euros a la opción más económica, que no llegaba a incurrir en una baja temeraria. En el escrito que presentó en el Tribunal Supremo, Aldama aseguraba que la adjudicación a la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción SL (LIC) fue acordada previamente por el entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García y conllevaría el pago de una comisión por parte del dueño de esa constructora.

Abandono y preconcursal

La empresa Levantina se declaró insolvente y abandonó las obras de reforma del Royal antes de finalizarlas. De hecho, la sociedad encabezada por José Ruz se declaró en preconcursal, dejando ejecutadas el 80% de las obras de acondicionamiento acordadas en el contrato de licitación. Sin embargo, una discrepancia en una certificación de la obra derivó en el abandono de LIC, que se declaró en preconcursal.

El abandono de la obra por parte de LIC estancó de nuevo el traslado de la Agencia Tributaria, que se vio obligada a entrar en el proceso de resolución del contrato, certificaciones de obra y comprobación de lo ejecutado para retomar una nueva licitación y finalizar los trabajos. A principios de este año se adjudicó la finalización de la reforma interior y acondicionamiento de las dependencias administrativas ubicadas en el edificio Royal a la UTE Laam Arquitectura-Electricidad Moya con un plazo de ejecución de tres meses a partir de abril, es decir, para finalizar la obra en julio. Sin embargo, la empresa solicitó una prórroga de tres meses más que sitúa la finalización para el próximo 21 de octubre. La finalización de la reforma les cuesta a las arcas públicas 1,5 millones de euros más. Al final de todo el procedimiento el Ejecutivo se habrá gastado en este edificio, sin ocuparlo, más de 25 millones de euros.

El edificio Royal albergó cines hasta 2006 y posteriormente fue reconvertido en un inmueble de oficinas y locales comerciales. Sin embargo, nunca cuajó del todo su viabilidad hasta que la Dirección General de Patrimonio se interesó por el inmueble por su situación céntrica cercana a los edificios de Usos Múltiples. Desde 2017 ya hubo los primeros intentos de comprarlo, lo que no fructificó hasta principios de 2019, que fue cuando se aprobó la operación de compra por 17 millones de euros.

El crecimiento de la Agencia Tributaria Canaria, con más personal y medios, ha dejado pequeños los espacios en los que trabaja el personal de la misma. El organismo está ampliando la plantilla ante el déficit que acumula desde su nacimiento. Primero estaba en el edificio de Hacienda en la zona del Puerto y ahora, en Usos Múltiples, en el que llevan más de seis años esperando para mudarse al nuevo inmueble.