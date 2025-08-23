Canarias se hace hueco entre los desarrolladores de videojuegos

No hace tantos años la presencia canaria en los grandes eventos internacionales de los videojuegos era casi un exotismo. El caldo de cultivo generado en poco tiempo ha hecho que hoy, sin embargo, sean numerosos los estudios que se acercan al área reservada a las Islas en esos eventos para conocer cuáles son los factores que impulsan el rápido crecimiento de este sector en el Archipiélago. Las Islas, que acaban de cerrar su presencia en la Gamescom de Colonia, son la cuarta comunidad autónoma española mejor valorada por los desarrolladores.

Así lo revela el Libro blanco del desarrollo español de videojuegos correspondiente al año 2024. Solo Cataluña (75%), Madrid (53%) y Andalucía (39%) superan el 20% que se anota Canarias junto al País Vasco. De ello tienen buena culpa las páginas para la historia que ya se han escrito en la comunidad autónoma. Ejemplos hay varios.

No Brake Games gestó en las Islas uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos; el estudio Fortiche Production alumbró la serie de animación Arcane, que llevó a la pantalla (Netflix) el mítico League of legends, o, más recientemente, Broken bird, acaba de hacer lo propio con Luto, un juego de terror que ya ha vendido 70.000 copias en todo el mundo y en el que forman parte de los escenarios cuadros con imágenes que evocan el acuario Poema del Mar y hasta aparece la virgen del Carmen de La Isleta.

Cuatro años

«Llevamos cuatro años acudiendo a estos eventos», explica el presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Pablo Hernández. El estatus de las Islas ha cambiado diametralmente en ese tiempo, si bien el margen de mejora es aún muy amplio. Según la Base de Datos del Videojuego Español (Devuego) hoy operan en las Islas 29 estudios, 18 de los cuales se han constituido como empresas. El número de desarrolladores a los que el sector da empleo supera ampliamente los 200 (223, según Devuego) pero varias fuentes acercan la cifra real hasta los 300 teniendo en cuenta a los free lance. Datos todos que deben ser tomados con precaución porque la volatilidad es este campo es elevada.

Con los éxitos que se van sumando, crece el interés de otros estudios, pero «no basta con decirles que aquí los impuestos son más bajos», advierte Hernández sobre la zona de baja tributación que preside. El planteamiento debe pasar, a su juicio, por «solventar los problemas que tienen», que generalmente son encontrar «talento y financiación».

Sobre el primero de ellos, Zulay Rodríguez, presidenta de Arcadev (Asociación Regional Canaria para el Avance de los Deportes Electrónicos y Videojuegos) destaca la escasez de recursos humanos, motivada por la ausencia de «itinerarios [académicos] específicos». Para subsanarlo, la asociación trabaja junto al sector público. Rodríguez señala importancia de que los padres sepan que si sus hijos se decantan por ese campo «van a encontrar oportunidades de trabajo reales».

En lo que respecta a encontrar el dinero que permita llevar al plano real las iniciativas, la presidenta de Arcadev destaca la diferencia que marcan los países escandinavos, donde «el primer euro invertido en una startup ya proporciona un retorno. Por eso los fondos privados ya lo ven como una inversión segura», destaca.

En 2022 se creó la marca Canary Islands Games para impulsar el crecimiento del sector. Un año después llegó el estudio sevillano The Game Kitchen. Su CEO, Mauricio García, relata que en el momento de tomar la decisión se hallaban ante la encrucijada de incorporar un tercer equipo para crear una «propiedad intelectual nueva, más servicio que juego».

Lograrlo pasaba por sortear el gran obstáculo del dinero. La suma para la inversión no era suficiente, pero sí «con la aplicación del incentivo» canario, que invierte la ecuación y coloca a las Islas «en el percentil alto mundial» en lo que respecta a bonificación fiscal. Así surgió All on board, una plataforma que permite jugar on line a cuantos juegos de mesa existen en el mercado utilizando gafas de realidad virtual. En paralelo, el estudio ha desarrollado la segunda entrega del exitoso Blasphemous y un Ninja Gaiden que, incluso, ha superado las críticas del anterior.