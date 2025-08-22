El mar canario se calentará menos que el resto del planeta: los científicos vaticinan que su temperatura será un grado mayor en 2050

El calentamiento del mar canario será inferior al de otras partes del planeta. Así lo han concluido un grupo de investigadores del Instituto Español de Oceanografía tras concluir la primera campaña del buque Odón de Buen en Canarias, en la que han estimado que la temperatura del océano alrededor de las Islas aumentará a consecuencia del cambio climático, pero lo hará menos de un grado.

"Esto supone un calentamiento relativamente moderado frente a lo observado en otras zonas del planeta", argumenta el investigador responsable de la campaña, Pedro Vélez. El científico, que lleva recopilando datos del mar isleño desde 2006 –aunque se completan con medidas de otros investigadores desde 1997–, afirma que los "registros en Canarias nos indican que los primeros 600 metros del océano fluctúan en escalas de décadas, alcanzando en 2015 el máximo de la serie".

Además, en esta ocasión, los científicos estudiaron también las larvas de peces (ictioplacton), siendo una de las primeras veces en las que se estudia en verano. "Vimos muchas larvas de peces de roca al norte de Canarias", explica Velez, que explica que la reserva de las islas salvajes "podrían estar beneficiando a Canarias" enviando a estas larvas.

Una serie de casi dos décadas

Esta campaña –la primera del coloso de la oceanografía en Canarias– forma parte del proyecto Radial Profunda de Canarias (Raprocan), que, a su vez, integra el sistema de observación oceánica del IEO-CSIC. "Se trata de un proyecto de seguimiento para entender el impacto del cambio climático para las islas", explica el investigador.

Esta primera salida al mar canario del Odón de Buen. Su llegada a Canarias era clave para conocer su viabilidad en las aguas isleñas. No en vano, con la equipación de este buque se puede llegar a tomar muestras en zonas mucho más profundas del mar. Para Vélez, "el desarrollo de esta campaña marca un hito importante en la operatividad del nuevo buque insignia del IEO-CSIC". Como explica el investigador, durante los doce días que ha estado en el mar han "podido comprobar su excelente comportamiento en condiciones reales de trabajo y estandarizar metodologías clave para futuras campañas de seguimiento ambiental".

El equipo científico multidisciplinar ha llevado a cabo trabajos de muestreo en 51 estaciones repartidas alrededor del Archipiélago y en la región del afloramiento costero del noroeste africano.

Objetivos

Entre los objetivos abordados, destacan la caracterización de masas de agua como el agua central del Atlántico norte (NACW), las aguas antárticas intermedias (AAIW) o las aguas mediterráneas (MOW), así como el estudio de la corriente de Canarias y su papel en el transporte de masa, calor y nutrientes.

El personal científico a bordo también ha identificado microorganismos marinos, ha realizado análisis biogeoquímicos y un muestreo de microplásticos en superficie. Además, se ha realizado el despliegue de dos boyas Argo y la recuperación de datos de fondeos acústicos de largo plazo, fundamentales para conocer la estructura térmica del océano.

15 profesionales a bordo

En la campaña han participado más de 15 profesionales de los centros oceanográficos de Canarias, Vigo y Málaga del IEO-CSIC; personal técnico de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC; así como personal en formación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un ejemplo de cooperación institucional orientada a la protección del medio marino.

Esta campaña se enmarca en el proyecto Esmares 3, financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la implementación del seguimiento de las Estrategias Marinas en España a través del IEO y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) dentro de la prioridad 4 para reforzar la gobernanza internacional de los océanos y hacer de los mares y los océanos medios protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible.