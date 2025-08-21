La tardanza del Estado confina a 125 menores en el 'Canarias 50'

El traslado a la Península de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo continúa generando tensiones entre el Gobierno central y el de Canarias. Mientras que el Ejecutivo autonómico denuncia que el calendario para las derivaciones sigue aún sin realizarse, el Estado insiste que cumple con la agenda fijada - un documento inexistente a juicio de los representantes canarios - garantizando dos nuevas salidas esta semana: una de nueve chicas el jueves y otra de siete chicos el domingo. Pero el proceso avanza a cuentagota y esta "lentitud" por parte del Estado ya tiene consecuencias directas sobre los menores: 125 niños y jóvenes, según el Gobierno autonómico, llevan más de dos semanas alojados en el 'Canarias 50'. Un hecho que vulnera el compromiso estatal de limitar la estancia en el recurso a un máximo de 15 días, pues según lo acordado el lugar tendría un carácter transitorio y solo era un paso previo al traslado a la Península.

Las alarmas de Canarias se mantienen encendidas ante esta tesitura: "Se está provocando desconfianza e incertidumbre en los chicos, por lo que muchos de ellos cambian de opinión y dejan de autorizar su salida al territorio peninsular", expuso la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, al término del encuentro celebrado el martes con el Ministerio de Migraciones para seguir abordando las próximas salidas.

Madrid apenas garantiza 56 salidas en las tres próximas semanas y en este contexto, Canarias acusa al Estado de "incumplir de manera clara" el auto que dictó el Tribunal Supremo hace casi cinco meses y en el que le ordenaba hacerse cargo de más de mil niños que solicitaban protección internacional. Con jóvenes que ahora se muestran reticentes a viajar a la Península y con un Gobierno que mantiene el ritmo actual de los traslados, pese a las peticiones del Archipiélago para acelerarlos, la posibilidad de que las derivaciones se extiendan "durante un año" continúa abierta.

Falta de plazas

La discrepancia entre ambos Gobiernos es evidente. El Ejecutivo regional mantiene que la única solución para "acabar con el hacinamiento" es el traslado de los niños asilados al territorio peninsular. Sin embargo, el Estado "ni alivia la saturación en los centros de menores- que superan en un 750% su capacidad - ni reduce la presión migratioria del Archipiélago". Para Canarias, el ritmo en las derivaciones es insostenible. A juicio del Ejecutivo autonómico, uno de los problemas es la falta de las plazas que el Estado se comprometió a crear y para la que destinaría una partida de 40 millones de euros. La negativa de algunos chicos a salir del Archipiélago, en palabras del Gobierno canario, no debería frenar los viajes, porque menores para que puedan seguir derivando a la Península "hay". Es la falta de respuesta ante la promesa de habilitar recursos y medios para hacerse cargo de los niños lo que demora las salidas.

Pero en medio de la "incertidumbre", Canarias sigue colapasa. A la comunidad autónoma le correspondería tutelar a un máximo de 718 jóvenes. Actualmente acoge a más de 5.500. A lo largo de los dos últimos años, el Gobierno canario ha abierto cerca de medio centenar de centros para evitar que ningún niño se quede sin un techo. Así, ha abierto recursos en tiempo récord, de un día para otro.

Sin embargo, Madrid, que cuenta con más medios económicos, humanos y no tiene una limitación geográfica como la de las Islas, no es capaz dar una rápida respuesta. "No puede ser que la maquinaria del Gobierno central sea más lenta que la maquinaria de una comunidad autónoma como Canarias", recalcó Rodríguez después de mantener una de las reuniones semanales con el Ministerio de Migraciones.

Reforma en el 'Canarias 50'

En la búsqueda de soluciones para cubrir las necesidades de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias, el Gobierno de España llevó a cabo una reforma exprés en el 'Canarias 50' para adecuarlo a los niños migrantes. El objetivo de este arreglo era habilitar 250 plazas. Pero han pedido al Ejecutivo autonómico que paren las derivaciones cuando lleguen a 190, pues hay plazas que todavía no están acondicionadas. Actualmente hay más de 150 menores asilados en este centro, que completará su capacidad en los próximos días.

Además, las Islas se preparan para un aumento de llegadas de pateras y cayucos. Canarias es la región a la que llegan más migrantes, aunque las entradas por vía marítima han caído en un 46,7 %, con la llegada de 11.883 migrantes en lo que va de 2025, que son casi la mitad de los 22.304 que llegaron en este período de 2024 a este Archipiélago. Así lo refleja el último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio de Interior.

Históricamente, los meses de septiembre y octubre registran un repunte en la llegada debido a la mejora de las condiciones de navegación. Por tanto, el Archipiélago continuará recibiendo a menores migrantes no acompañados, a quienes deberá garantizar atención y cobertura de necesidades básicas. El panorama dista de ser alentador.

Ante esta tesitura, el presidente canario, Fernando Clavijo, opta por reclamar "una mayor presencia de las instituciones europeas en políticas de cooperación y desarrollo para poder gestionar un flujo migratorio que continuará". El mandatario reclama una mayor presencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en las islas "con medios aéreos, embarcaciones, radares y otros sistemas que mejoren la vigilancia marítima y fronteriza".