Máximas de 30 grados, viento fuerte y olas de dos metros: la previsión de la Aemet para este jueves en Canarias
Las temperaturas se mantendrán en general sin cambios, con cifras más calurosas en el interior
EFE
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias temperaturas con pocos cambios, con 30 ºC en medianías orientadas al sur y oeste en las islas, aunque localmente aún se podrían alcanzar los 34 ºC en las de Gran Canaria.
Los cielos se prevén poco nubosos en general, con intervalos ocasionales en el litoral norte de las islas montañosas, y el viento soplará del nordeste y moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.
En cuanto a las condiciones del mar, el viento será del norte o noreste de fuerza 5 o 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros.
Previsiones por Islas
TENERIFE
Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el litoral norte. Temperaturas con pocos cambios. Aún se podrían alcanzar 30 ºC de forma local en medianías orientadas al sur y en zonas del área metropolitana. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el litoral sudeste y extremo oeste. En zonas altas, viento moderado del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 31
LA GOMERA
Poco nuboso o despejado, con intervalos ocasionales en el litoral norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas en zonas de interior. Aún se podrían alcanzar 30 ºC de forma local en medianías orientadas al sur. Viento del nordeste moderado, fuerte en zonas bajas de las vertientes este y noroeste. En zonas altas, viento flojo variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 24 32
LA PALMA
Poco nuboso o despejado, con intervalos en litorales norte y este. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas en zonas de interior. Aún se podrían alcanzar 30 ºC de forma local en la zona de El Paso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes este y noroeste. En cumbres, viento flojo a moderado del sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 26
EL HIERRO
Poco nuboso o despejado en general salvo intervalos ocasionales en el litoral norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas en zonas de interior. Aún se podrían alcanzar 30 ºC de forma local en medianías. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente sudeste y extremo oeste. En zonas altas, viento flojo variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 24
LANZAROTE
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos ocasionales en el litoral noroeste durante primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 29
FUERTEVENTURA
Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en el este. Localmente se podrían superar los 30ºC en el interior de la mitad sur. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior, Jandía y litoral oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 28
GRAN CANARIA
Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el litoral norte. Temperaturas con pocos cambios. Se esperan 30 ºC en medianías orientadas al sur y oeste, aunque localmente aún se podrían alcanzar 34 ºC. Viento del nordeste moderado, fuerte en zonas bajas del sudeste y extremo oeste. En cumbres, viento flojo variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 27
