El Mando Aéreo de Canarias se involucra en la lucha contra los incendios en la Península

El Mando Aéreo de Canarias (MACAN) ha puesto en marcha una operación de apoyo logístico y humano en la lucha contra incendios forestales que afectan a distintas comunidades autónomas de España. En respuesta a las emergencias, el MACAN moviliza sus medios aéreos para trasladar personal especializado y material desde las islas hacia las zonas afectadas, aumentando la capacidad de respuesta del dispositivo nacional ante crisis de gran magnitud.

El pasado 15 de agosto, una aeronave T.21, con base en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria), realizó un traslado clave para la coordinación de esfuerzos en Castilla y León.

El operativo consistió en transportar a 38 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde Canarias hasta la ciudad de León, con el objetivo de reforzar las labores de contención y apoyo en la región.

Segundo traslado: BRIF hacia Galicia

Tres días después, el 18 de agosto, la misma aeronave llevó a cabo otro envío estratégico, viajando desde La Palma a Santiago de Compostela para transportar a 19 componentes de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), con base en Puntagorda.

Estos especialistas forman parte de la estructura de respuesta rápida para incendios forestales y aportan experiencia técnica y operativa para desempeñar labores en el terreno.

Sobre las aeronaves y su operativa

Las aeronaves utilizadas pertenecen al modelo T.21, conocidos como C-295, del Ejército del Aire y del Espacio. Estas aeronaves tienen misiones múltiples, entre ellas transporte de personal y cargas, aeroevacuaciones médicas y apoyo logístico. Su versatilidad les permite actuar en distintas condiciones y en diferentes tipos de misión, lo que las convierte en un recurso valioso para la coordinación de esfuerzos entre comunidades autónomas y autoridades nacionales durante emergencias.

La colaboración entre el MACAN y otros cuerpos de emergencias subraya la necesidad de una respuesta rápida y coordinada ante incendios forestales que pueden afectar grandes extensiones y múltiples comunidades. El traslado de personal especializado desde Canarias facilita el despliegue de equipos de élite en zonas donde la demanda de intervención es elevada, permitiendo optimizar tiempos de llegada y optimizar la efectividad de las operaciones de extinción y contención.