Un ritual con escasas soluciones

El presidente Pedro Sánchez se ha convertido en un fiel de Lanzarote para pasar sus vacaciones, y el Gobierno canario no pierde ocasión para solicitar un encuentro entre el jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, y su homólogo nacional con el fin de abordar los principales asuntos y contenciosos entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma. Desde que se inició la actual legislatura, en 2023, los principales temas a tratar se mantienen año tras año por la falta de presupuestos del Estado y su impacto negativo en la agenda canaria o por la crisis migratoria y el colapso en la atención a los menores migrantes no acompañados. A ellos hay que añadir el sistema de financiación autonómica y las concesiones a Cataluña, cuestionadas por el pacto CC-PP.

Sánchez llegó a la Moncloa gracias a la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy del Gobierno en 2018. En Canarias gobernaba Coalición Canaria en minoría y las relaciones de los nacionalistas con el PSOE no eran precisamente buenas, ya que Fernando Clavijo expulsó a los consejeros socialistas que lideraba Patricia Hernández al año y medio de mantener el pacto heredado de la legislatura anterior entre Paulino Rivero y José Miguel Pérez.

Ese mismo año ya Sánchez pasó sus primeras vacaciones en Lanzarote, concretamente en Navidad, algo que se ha convertido en algo habitual en el líder socialista atraído por la belleza y tranquilidad de la isla de los volcanes, donde tiene una casa el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, uno de sus principales apoyos en el partido. Ya en ese año el equipo de Clavijo solicitó un encuentro con Sánchez en Lanzarote que finalmente no se produjo. De hecho, el presidente del Gobierno recibió al presidente canario en La Moncloa más de cuatro meses después del triunfo de la censura, en octubre.

Desde que llegó a la Moncloa en 2018, Sánchez acude a Lanzarote para tomarse un respiro

En 2019 hubo cita electoral por partida doble y cambio de gobierno en Canarias con la entrada del socialista Ángel Víctor Torres en un pacto cuatripartito que desbancó a CC del poder autonómico. Torres y Sánchez también se reunieron en varias ocasiones en Lanzarote pero también en La Palma debido a la erupción volcánica de 2021, lo que motivó que el jefe del Ejecutivo español se trasladara en varias ocasiones a la isla bonita.

Cuatro años después los nacionalistas liderados por Fernando Clavijo recuperaron el Gobierno repitiendo un pacto con el PP y el líder de CC volvió a verse las caras con Sánchez. En el verano de 2023 ambos mandatarios se reunieron en unas circunstancias adversas ya que ese verano estuvo marcado por el incendio forestal que asoló las cumbres de la isla de Tenerife. Sánchez era en ese momento presidente en funciones tras las elecciones generales del 23 de julio y en noviembre logró el respaldo de CC para ser investido de nuevo presidente del Gobierno, tras la firma de la agenda canaria con el PSOE.

Polarización política

Pero los problemas de esta convulsa legislatura no hicieron más que comenzar debido a la polarización política en el Estado y las exigencias de los socios en el Congreso de Sánchez, lo que ha supuesto dos prórrogas consecutivas de los presupuestos del Estado de 2023 y sin que a día de hoy haya total seguridad de que habrá cuentas estatales en 2026.

A los problemas en el cumplimiento de la agenda canaria por falta de presupuestos y el debate sobre la financiación singular para Cataluña se unió la crisis migratoria que ha ido en aumento en los últimos años y que ha colapsado los recursos de Canarias, sobre todo con los menores migrantes. También la situación de La Palma tras la erupción volcánica se ha convertido en un asunto prioritario para el Ejecutivo regional.

La agenda canaria sigue y seguirá condicionando el diálogo entre Canarias y el Estado

Precisamente a la isla bonita viajó Sánchez en agosto de 2024 haciendo una parada en su estancia en la mansión de La Mareta y allí se reunió con Clavijo. Como un calco de aquel encuentro, el de ayer volvió a repetir prácticamente los mismos temas con mínimos avances en la agenda canaria por el limbo presupuestario y la financiación autonómica, un debate con múltiples aristas que corre el riesgo de seguir estancado. En la problemática de los menores migrantes se ha avanzado ligeramente con la modificación de la Ley de Extranjería, pero la derivación a la Península de los niños y niñas que se amontonan en los centros de Canarias camina a cuentagotas.

En una reciente entrevista en un medio nacional Clavijo ha sugerido la necesidad de que haya elecciones generales anticipadas porque Sánchez no gobierna sino que resiste por su debilidad parlamentaria y por los casos de presunta corrupción que afectan a su entorno más cercano. Pero mientras el líder del PSOE deshoja la margarita electoral, ambos presidentes siguen con el ritual de los encuentros veraniegos y las escasas opciones de que avancen los temas que están sobre la mesa. Quien sabe si en 2026 Sánchez volverá al complejo lanzaroteño de La Mareta si antes no convoca la cita con las urnas y hay un cambio de ciclo en la política estatal. Lo que es seguro es que si Lanzarote vuelve a convertirse en el centro vacacional del inquilino de La Moncloa, el equipo de Presidencia del Gobierno volverá a demandar una entrevista entre ambos presidentes en la que a buen seguro saldrán los mismos asuntos, haya o no haya presupuestos del Estado, porque todos están incluidos en esa agenda inacabada que reclaman los nacionalistas y que han firmado los dos grandes partidos nacionales.