El PP cuestiona la «ingenuidad» de su socio por creer a Sánchez

El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri, afirmó ayer que su socio de gobierno, Coalición Canaria (CC), es «ingenuo» por seguir creyendo en las promesas del presidente Pedro Sánchez, porque, afirmó, la agenda canaria «ni se cumple ni se va a cumplir». Qadri se refirió en un comunicado a la reunión celebrada ayer en Lanzarote entre Sánchez y el presidente regional, Fernando Clavijo, a la que también asistió el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre la que aseguró que el presidente «ya ha demostrado cuál es su compromiso con Canarias: ninguno».

«Hoy se ha vuelto a demostrar que la agenda canaria no se cumple, ni se va a cumplir, porque las islas no forman parte de las prioridades del presidente del Gobierno de España, y CC sigue esperando compromisos que nunca llegan», señala Qadri. «Una vez más ha quedado claro que Sánchez no tiene compromiso alguno con Canarias. Lo que vimos hoy -por ayer- es otra escenificación vacía, un acto de propaganda para maquillar la realidad: que el Gobierno central ha dado la espalda a Canarias de forma reiterada», señala.

Qadri ha cuestionado, entre otros asuntos, la gestión migratoria, pues han pasado casi cinco meses desde que el Tribunal Supremo obligara al Gobierno a garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores inmigrantes con derecho a asilo, y «lo único que tenemos es un insulto a Canarias; apenas se ha trasladado a una decena de menores. Eso no es cumplimiento, es burla: burla a los derechos de los niños, burla a Canarias y burla al propio Supremo».

«Es ingenuo seguir creyendo en las promesas de Sánchez después de tantos incumplimientos» Jacob Qadri — Vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias,

Por otra parte, el vicesecretario popular critica que los palmeros llevan años esperando por la reconstrucción de la isla «y lo único que han recibido son palabras y promesas que nunca se realizan», por lo que considera que Sánchez «utilizó la tragedia de La Palma para hacerse fotos, pero se olvidó de los palmeros en cuanto se apagaron los focos».

También criticó la actitud del Ejecutivo español en la Unión Europea: «Ha demostrado una total incapacidad para defender a Canarias en Bruselas. En el nuevo escenario presupuestario, la UE plantea recortes en la Política Agraria Común que serían demoledores para nuestro sector primario. Y mientras tanto, el Gobierno calla. No defiende la singularidad canaria, no protege a nuestros agricultores ni ganaderos, y nos deja a merced de decisiones que pueden poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones».

Decreto ley

Por su parte, el secretario de Organización de CC, David Toledo, evidenció tras la reunión de Clavijo y Sánchez su «preocupación» por la falta de presupuestos del Estado y la incertidumbre que se cierne sobre el resto de la legislatura. Por ello el dirigente nacionalista ha puesto en valor la iniciativa del Ejecutivo regional de plantear un decreto ley específico sobre los asuntos canarios más urgentes debido a la polarización existente en la política estatal.

Toledo recordó que se trata de una fórmula similar a la realizada con la modificación de la Ley de Extranjería para derivar a los menores migrantes a otras comunidades autónomas. «Canarias hizo todo el trabajo, desde reunirse con todos los grupos políticos del Congreso hasta redactar el decreto ley y ponerlo sobre la mesa del Gobierno central», añadió Toledo.

Siguiendo este ejemplo se hará lo mismo con los asuntos más urgentes de la agenda canaria ante la necesidad acuciante de que algunos de ellos se aprueben. Entre los temas prioritarios anunciados por los nacionalistas se encuentra la reconstrucción de La Palma con la partida de 100 millones comprometida para la isla bonita así como la bonificación del 60% del IRPF para los palmeros; medidas para evitar más apagones eléctricos, entre ellas la instalación de baterías portátiles; 25 millones de euros que faltan del Posei para el sector primario; 190 millones de euros que se deben para mitigar el coste de la crisis migratoria o la posibilidad de poder utilizar los remanentes para construir viviendas ante la situación de emergencia habitacional que vive las Islas.

Toledo reiteró la necesidad de que el decreto ley que se redacte por el Ejecutivo regional sea aprobado por el Consejo de Ministros para ir solucionando unos asuntos que llevan estancados desde que se inició la actual legislatura.