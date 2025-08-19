Canarias, primera región en activar la firma biométrica en los juzgados

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha activado la firma biométrica en los órganos judiciales de las Islas, siendo la primera comunidad autónoma en implantar su uso. El departamento regional explicó que esta tecnología permite a los funcionarios recabar y registrar la firma de ciudadanos, profesionales y otros funcionarios directamente sobre documentos procesales en formato digital en las oficinas judiciales, evitando impresiones y escaneos, reduciendo tiempos de tramitación y mejorando la seguridad dentro de la estrategia de papel cero.

Tanto para ampliar su práctica, como para facilitar la adaptación del sistema de gestión procesal a la nueva estructura organizativa ante la implantación de la Ley Orgánica de eficiencia judicial, durante los meses de agosto y septiembre, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia está reforzando la formación en todos los órganos judiciales de Canarias. En este sentido se imparte formación sobre otras funcionalidades relevantes, como el acceso de profesionales y ciudadanos al Expediente Judicial Electrónico (EJE) a través de la Sede Judicial Electrónica de Canarias y se ha reforzado también la formación en todas las herramientas vinculadas al papel cero. Estas sesiones permiten resolver dudas y reciclar los conocimientos del personal al servicio de la Administración de Justicia en herramientas digitales y nuevas tecnologías.

Al respecto, la consejera del área, Nieves Lady Barreto, recordó que, con la plena digitalización de los procedimientos judiciales, mejora la eficiencia operativa, lo que redunda en una mayor agilidad en la prestación del servicio al ciudadano. La semana pasada se dio soporte y formación a los tribunales de instancia incluidos en la fase 1 de la Ley orgánica de eficiencia judicial.