Nuevas prealertas meteorológicas en Canarias por viento de hasta 70 km/h y olas de tres metros

Aún si que termine de irse la ola de calor sobre Canarias, la situación del clima da un nuevo giro hacía nuevos fenómenos. Siguiendo la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Gobierno de Canarias ha fijado prealertas por vientos y oleaje en diferentese islas.

En concreto, la Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria desde las 15.00 horas de este lunes, 18 de agosto.

Así lo ha informado el Ejecutivo regional, que señala que se trata de una decisión que se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La prealerta estará vigente las costas oeste, noroeste y sureste de las islas de mayor relieve, así como en altamar entre las islas de mayor relieve y altamar entre Gran Canaria y Fuerteventura.

Se espera que haya viento del nordeste fuerza 6-7 (39-61 km/h) con rachas fuertes y muy fuertes; así como fuerte marejada y áreas locales de mar gruesa en altamar; y mar de fondo de componente norte de 1 a 1,5 metros con oleaje de mar combinada de 1 a 3 metros.

Viento

En cuanto al viento, la Dirección General de Emergencias, declara la situación de prealerta en todas las islas, a partir de las 18:00 horas de hoy, lunes, día 18 de agosto.

Según el Gobierno de Canarias, se espera viento general del nordeste moderado con áreas locales de fuerte y con probables rachas fuertes y muy fuertes que alcanzarán o superarán los 50 – 70 km/h.

Ámbito territorial:

Oeste y costa sureste de El Hierro; litoral de Garafía, Fuencaliente y Mazo, en La Palma; municipios de Vallehermoso, San Sebastián de La Gomera y zonas altas de Valle Gran Rey y Alajeró, en La Gomera; Buenavista del Norte (Macizo de Teno), Santa Cruz de Tenerife y La Laguna (vertiente sur del Macizo de Anaga), El Rosario y la costa de Fasnia, Arico y Granadilla de Abona, en Tenerife; Gáldar, Agaete, Artenara, La Aldea, Santa Lucía, Agüimes, Ingenio y Telde, en Gran Canaria; Pájara (Península de Jandía) en Fuerteventura; y de forma local en Yaiza, Tinajo, Tías y San Bartolomé, en Lanzarote.