Matilde Asián: «Canarias se siente amenazada, falta cordura y solidaridad»

¿Nos dirigimos de nuevo hacia un bloqueo en la negociación para reformar el sistema de financiación autonómica?

Desde la Consejería de Hacienda tenemos la misión de garantizar la suficiencia de recursos para satisfacer todas las necesidades de Canarias, priorizando, por supuesto, las necesidades sociales, es decir, educación, sanidad, servicios sociales y vivienda. ¿Qué ocurre? Que estamos muy preocupados porque algo que considerábamos que estaba superado, para nuestra sorpresa, se ha abierto de nuevo, y es el debate sobre el cómputo de los recursos provenientes del Bloque de Financiación Canario (BFC) en el sistema de financiación con la metodología que ha empleado el Ministerio de Hacienda para el cálculo de la condonación de la deuda, algo a lo que nos oponemos. Canarias es una comunidad cumplidora y ha realizado tradicionalmente una excelente labor en esta materia. Sin embargo, nuestro nivel de sorpresa y de enfado es mucho mayor cuando vemos que la metodología empleada para Canarias es que nos quitan de un taponazo 1.700 millones de euros porque computan los ingresos de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF). El mensaje que nos trasladan es que tenemos menos deuda porque tenemos más financiación, o sea, no se condona deuda en sí misma.

¿Entonces solo es un asunto de metodología o se está poniendo en duda un derecho adquirido en el Estatuto reformado en 2018?

Insisto en que no estamos conformes con que se condone, porque somos una región cumplidora y, por tanto, hemos actuado bien, hemos respetado la normativa y no nos hemos endeudado en exceso, ajustándonos a una deuda razonable y dentro de los límites fijados por el Estado. Sinceramente, no esperábamos que aquellas comunidades incumplidoras, como por ejemplo Cataluña, con unos ingresos por habitante –sin contar los recursos del REF– superiores a los de Canarias, se hubieran endeudado por un importe cercano a los 80.000 millones de euros. ¿Para qué hemos gestionado bien si ahora resulta que la mala gestión es premiada? Somos la única región con un límite del 50%, o sea, a los menos endeudados se nos pone un límite. La ministra explicó en el Senado que en Canarias disponíamos de unos fondos que otras regiones no tenían, sin tener en cuenta que el Estatuto se reformó para recoger expresamente que los fondos del REF son adicionales y no tienen la finalidad de satisfacer los servicios esenciales, sino compensarnos las desventajas estructurales que tenemos en Canarias por ser una región alejada y fragmentada, lo que provoca que el coste efectivo de los servicios públicos sea mayor que en otras comunidades.

Pero dado que el Estatuto es una ley orgánica, si se incumple por el Estado se puede impugnar ante los tribunales o en el Constitucional, ¿no?

No nos gustaría que las relaciones de colaboración entre las administraciones públicas se convirtieran en un conflicto jurídico, no es lo que deseamos. Consideramos que estos temas se tienen que resolver en el ámbito de las negociaciones entre los gobiernos. No obstante, le recuerdo que el Estatuto lo que establece es que serán recursos adicionales conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera de 2012, por lo que hay que modificar esta ley, ya que el Estatuto se refiere a esta normativa, es también importante considerarlo, aunque lo más importante para mí es que esto no se puede resolver con un pleito judicial. Si a Canarias los recursos que tenemos por el REF se los quitasen del sistema de financiación sería una injusticia, porque vulneraría jurídicamente el Estatuto de Autonomía, pero insisto en que bajo mi punto de vista es más importante resolver este asunto en un espacio de diálogo entre las administraciones y, además, es que tenemos razón.

¿El cuestionamiento de la financiación de Canarias no proviene más de los técnicos y funcionarios de Hacienda y de economistas que no conocen bien el funcionamiento del REF?

Es verdad que hay un criterio generalizado de considerar que el Bloque de Financiación Canario se tiene que computar, y los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) son superiores a los nuestros, en eso discrepamos porque usan una metodología diferente a la que realizamos nosotros. Pero Fedea se atiene a los números de la financiación que recibimos, pero no entra en el debate político, si es injusto o no, o si los recursos del REF no deben computarse en la financiación de los servicios públicos. Es verdad que si se suman todos los ingresos estamos por encima de la media de comunidades como Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia, pero lo que defendemos es que el REF no es ningún privilegio, sino que es una compensación a nuestras deficiencias estructurales permanentes. En Canarias tendríamos que estar todos unidos, porque, por definición, los servicios públicos tienen un coste efectivo de prestación más elevado. Puedo entender que alguien de fuera de Canarias lo cuestione, pero aquí debe haber unanimidad porque es razonable lo que defendemos.

¿La salida de Cataluña del sistema pone en jaque toda la financiación autonómica?

Si se permite que Cataluña salga del sistema, y los fondos menguan porque una de las tres regiones que aportan se retira, la pregunta es ¿cómo no nos va a afectar eso a los demás? Nos tiene que afectar, obviamente, esto no es un milagro de multiplicación de panes y de peces, por lo que si se retira uno, habrá menos recursos.

¿La financiación singular de Cataluña es dejar de aportar? La Generalitat defiende que aporta más de lo que recibe...

No voy a entrar en las cuestiones políticas sino en los acuerdos firmados, que son dos. Por el primero dos partidos, PSOE y ERC, pactan que Cataluña va a recaudar todos los impuestos, pero no solo los del sistema de financiación, sino también el impuesto de sociedades.

¿Como el concierto vasco?

El núcleo central es el mismo. El País Vasco recauda todos los impuestos que tiene en su territorio y luego liquida y le paga al Gobierno aquellos servicios que el Estado presta en el País Vasco. Nos tienen que explicar el motivo por el que la Administración catalana, teniendo más recursos porque cuenta con una mayor presión fiscal que Canarias, tiene una deuda mucho mayor. Desde Canarias no nos gusta lo que vemos, nos sentimos amenazados porque ya desde las administraciones se está acordando algo de manera bilateral que nos afecta a todos. Confío y espero en que impere la cordura y la solidaridad interterritorial, que significa que los ingresos se obtienen pagando más el que más tiene, pero el gasto público se distribuye en función de las necesidades y del coste de los servicios. No se trata de darles más a los que más tienen, sino precisamente de dar más a los que más lo necesitan.

¿Estamos abocados a una financiación a la carta? ¿Canarias estaría dispuesta a solicitar un sistema parecido al que demanda Cataluña?

Canarias pone unos 2.000 millones de euros en la cesta común y recibimos de la solidaridad del resto de los españoles más de 4.000 millones, para así llegar a los 6.000 millones que recibimos. Si nosotros nos quedamos únicamente con esos 2.000 millones, pues ya me dirá usted qué hacemos. Comprendo que me haga esa pregunta pero trato de explicar que el que tiene más riqueza comparativa cuenta con más recursos, y la riqueza comparativa de Canarias está por debajo de comunidades como Cataluña, Madrid o Baleares, que son las que más aportan al sistema. Cuando me dicen que Canarias puede vivir de sus propios recursos me produce tristeza porque no habría solidaridad y cada uno iría a lo suyo. Si la comunidad que más aporta se va del sistema, podemos acabar con un Gobierno español mendigo, cuando ya de por sí es deficitario. No sé cómo podrá asumir los compromisos en defensa y seguridad, compensación de aranceles, cubrir el agujero de la Seguridad Social o pagar las pensiones.

Podemos acabar una legislatura inédita sin presupuestos del Estado. ¿Cómo se están encajando las partidas para salir de este atolladero?

Con una dificultad tremenda y asumiendo un riesgo, porque estamos haciendo los presupuestos sin tener las magnitudes que necesitamos conocer. Tampoco sabemos los indicadores precisos para las entregas a cuenta, que en lugar de hacerlas desde el principio de los presupuestos, el año pasado las hicieron a partir de septiembre y este año, igual. Son dificultades muy importantes que tenemos, pero pensamos que damos estabilidad a todos los canarios con una ley de presupuestos. ¿Por qué se hacen unos presupuestos? Porque es una expresión cifrada de la política económica de un gobierno, y si no la tengo, no sé nada.

¿Cómo afectarán los cambios en las reglas fiscales a los presupuestos de 2026?

En la crisis anterior, Europa exigió una disciplina fiscal muy dura. Ahora, con la crisis del covid, la Unión Europea ha cambiado su postura y ahora es más flexible. Este nuevo pacto entró en vigor en abril de 2024 y esperaba, aunque no hubiera presupuesto, que el Gobierno de España traspusiera esta normativa más flexible al ordenamiento jurídico español, modificando la ley de orgánica de estabilidad de 2012, que respondía a otra normativa europea. Nos hubiera venido muy bien, porque como usted sabe, a nosotros lo que nos limita es la regla de gasto. No lo ha hecho, pero el plazo máximo que tiene para hacerlo es el 31 de diciembre de 2025.

¿Tiene que hacerlo por imperativo legal?

Sí, por imperativo legal. Pero también tendría que presentar presupuestos por imperativo constitucional. Quiero esperar al 31 de diciembre con la esperanza de que ese régimen más flexible europeo se aplique, aunque el Gobierno de España transmite a la UE que es más flexible pero eso no lo traslada ni a las comunidades autónomas ni a las corporaciones locales.

Pese a que no haya presupuestos del Estado, el techo de gasto superará en 2026 los 12.000 millones. ¿Tienen calculado cuál es el gasto real en sanidad y educación?

El presupuesto crece porque hay una inflación elevada y hay más recaudación, porque el turismo va de maravilla. El Producto Interior Bruto (PIB) está creciendo, aunque eso no significa que crezcamos en renta per cápita, porque no tenemos el incremento suficiente como para que esto se produzca individualmente considerado. ¿Este incremento va a ser suficiente para atender todas las necesidades? El presupuesto también aumenta porque hay una importante cantidad que hay que pagar en nóminas y salarios. Cuando hacemos el presupuesto tengo que tener las dos magnitudes presentes, es decir, el incremento que se ha producido en los ingresos, pero también el incremento que se ha producido en los gastos ¿Y cuál es el gasto real? El del año anterior más el porcentaje que le pongamos calculando los incrementos que he comentado, es decir, el personal y el coste de los servicios. Eso es lo que hacemos, y claro, eso va creciendo acompañado de los efectos de la inflación.

Usted está en un partido, el PP, que aboga por reducir impuestos, pero, sin embargo, no ha podido cumplir el compromiso electoral de bajar el IGIC del 7% al 5% ¿Le disgusta no haber podido hacerlo? ¿Cree que ya no se podrá hacer en los dos años que quedan de legislatura?

No sea usted pájaro de mal agüero. Claro que me ha disgustado, pero tengo una idea clara, y es que hay que pagar impuestos, por supuesto, pero la magnitud que hay que pagar es la diferencia que podemos tener entre los grupos políticos. El Partido Popular defiende que hay que pagar impuestos para satisfacer todas las necesidades sociales, pero una vez que se han cubierto, consideramos que no tenemos que seguir recaudando ad infinitum para satisfacer otras necesidades. ¿Debo seguir recaudando, por ejemplo, porque a mí me gustaría, hablando de la Administración catalana, tener una representación exterior mayor? Considero que no. Sí a los impuestos, pero con justicia y equidad. El nivel que nosotros consideramos adecuado es el suficiente para prestar los servicios públicos que necesita la población. Hemos bonificado Sucesiones y Donaciones y también hemos realizado una política de reducción puntual del IGIC y bonificaciones del IRPF.

La oposición la va a seguir criticando por eso hasta el final del mandato...

Me parece bien que sigan con ese debate y que expongan sus argumentos. Les he oído decir que les hemos reducido los impuestos a los ricos. Hemos acreditado que lo que se grava aquí fundamentalmente son las rentas del trabajo ahorradas. ¿Cuál era la base imponible que se estaba declarando? 60.000 euros. ¿La base liquidable? 30.000. ¿Le parece que 30.000 euros es una cantidad de ricos para transmitir? A mí no me lo parece. Creo que es un ahorro que puede hacer cualquier empleado o funcionario a lo largo de su vida, no me parece una cantidad excesiva. No es cierto que se esté beneficiando a los más ricos.

¿Bajar a día de hoy el IGIC dos puntos sería un descalabro para los ingresos autonómicos?

Es que no lo podemos hacer, aunque quisiéramos, pero lo queremos hacer porque el compromiso sigue existiendo. ¿Qué ocurre? Que en enero de 2024 empiezan las reglas fiscales y esperábamos que hubiera otra flexibilidad, porque así se decía en Europa, y no creíamos que nos impusieran que no podíamos gastar más del 2,6%. Entre cumplir esa promesa electoral, que seguimos pensando en la misma filosofía, y pagar las nóminas, la educación y la sanidad, elegimos seguir pagando con el gasto que se nos permite. Esa es nuestra elección. Pero desde que podamos lo haremos, porque consideramos que los impuestos no tienen que crecer indefinidamente.

¿Son alarmantes los nuevos aires que vienen de Bruselas de cara al próximo presupuesto de la UE 2028-2034?

El presupuesto europeo todavía no está formulado, por lo que no le puedo hablar de esa cuestión. Sí estamos alarmados porque los aires que hay en la futura programación son centralizadores. Es algo similar a lo que ocurre con los fondos Next Generation, España está a la cola en el cumplimiento de ejecución de estos fondos porque se trata de una programación centralizada, es decir, el Estado los recibe y después los reparte a las comunidades autónomas. Y el principal perjudicado es el diferente, en este caso Canarias, por lo que la preocupación es máxima. El impacto en la política de cohesión y en la agrícola podría ser preocupante y por eso estamos dando la voz de alarma. Esa interlocución directa de Canarias con las instituciones comunitarias se suprime y dejaríamos de ser la Europa de las regiones.