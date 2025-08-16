El Gobierno impone restricciones al teletrabajo de los funcionarios

El Gobierno regional impone restricciones en el teletrabajo de sus empleados públicos ante los problemas que ha ocasionado la aplicación del Decreto 74/2023 que regula esta modalidad de organización del trabajo en la Administración General de la Comunidad Autónoma.

El Ejecutivo aprovechó la tramitación parlamentaria del decreto ley sobre la reducción de la temporalidad en el empleo público, para convertirlo en ley, con la introducción de una disposición adicional y otra transitoria que modifican una parte sustancial de la normativa del teletrabajo. Con el cambio, el silencio administrativo pasa de ser positivo a negativo en las solicitudes de teletrabajo que no se contesten en el mes de plazo que estipula el decreto.

En el texto original aprobado a finales de la pasada legislatura se recoge en el artículo 15 que el centro directivo tiene un mes de plazo para contestar a las solicitudes de los empleados públicos que pidan trabajo a distancia. «A falta de resolución expresa el sentido del silencio será positivo», establece el decreto, algo que ha provocado numerosos quebraderos de cabeza a las jefaturas de servicio y de área y a las secretarías generales técnicas de las consejerías y departamentos autonómicos por el poco plazo de margen para responder y los problemas con los que se han encontrado para aplicar de forma efectiva la normativa.

El actual equipo de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, que dirige Nieves Lady Barreto, ya evidenció sus dudas sobre la aplicación del decreto y su viabilidad desde que el actual pacto de gobierno llegó al Ejecutivo tras las elecciones autonómicas de 2023.

Tras la evaluación realizada se ha modificado el sentido del decreto original de tal forma que ahora en los procedimientos de autorización del teletrabajo en la Administración General el vencimiento del plazo de un mes para resolver una solicitud «dará lugar a que se entienda desestimada por silencio administrativo», según recoge la ley de medidas urgentes del empleo público en el BOC del pasado 1 de julio.

De esta forma se pretende contener lo que Función Pública considera «disfunciones», entre ellas la falta de control del cumplimiento de los requisitos previstos en el decreto de 2023 para acogerse al teletrabajo, porque al ser hasta ahora el silencio positivo muchos empleados públicos trabajaban en remoto sin contar con la autorización expresa en tiempo y forma y sin cumplir con todas las condiciones.

Por ello, además de imponer el silencio administrativo negativo para atajar esta falta de control, se introduce una disposición transitoria en esta nueva ley, concretamente la séptima, en la que se da un plazo de tres meses para analizar todas las resoluciones de autorización de teletrabajo obtenidas mediante silencio administrativo estimatorio para comprobar si los trabajadores autorizados reúnen los requisitos exigidos por la normativa y, en caso contrario, revertir las autorizaciones hasta que se cumplan las condiciones.

Controversias

La regulación del teletrabajo en la Administración autonómica ha estado sujeta a controversia debido a las críticas lanzadas por un sector de las organizaciones empresariales, al considerar que esta modalidad laboral entorpece la atención a la ciudadanía y ralentiza aún más los procedimientos administrativos.

Los sindicatos niegan que el trabajo a distancia empeore el funcionamiento de la Administración y lo achacan a la falta de personal. Los cambios introducidos por el Ejecutivo para controlar las nuevas autorizaciones de teletrabajo también han sido cuestionados por las organizaciones sindicales.

El decreto de 2023 recoge hasta tres días de teletrabajo para los empleados públicos, si bien la experiencia demuestra que solo el 18% del personal ha solicitado dos días de trabajo a distancia y el 5%, los tres días como máximo que se pueden autorizar. La inmensa mayoría de los trabajadores que se pueden acoger a esta modalidad tienen un día de trabajo remoto.

A partir de ahora se exigirá un mayor rigor a los jefes de servicio y responsables de departamentos en el plan de trabajo personalizado con que debe contar cada empleado al que se autorice el teletrabajo, ya que hasta ahora se han detectado incumplimientos o planes mal hechos. Desde la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas se dictarán las instrucciones para cumplir con el decreto. Asimismo, se requiere una autoevaluación por cada centro con el fin de cumplir con los requisitos establecidos.

La ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público también introduce el teletrabajo para las mujeres víctimas de violencia de género con un «régimen específico» si esta modalidad contribuye a mejorar su protección, sin sujeción a las prescripciones reglamentarias generales en la materia con medidas especiales que garanticen la privacidad de las víctimas.