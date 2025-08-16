Otros cinco menores demandantes de asilo llegan este sábado a la Península desde Canarias

Un total de cinco menores de edad solicitantes de asilo saldrán este sábado del centro Canarias 50 en Las Palmas rumbo a la Península, en cumplimiento del auto del Tribunal Supremo que ordenaba al Estado hacerse cargo de los menores solicitantes de protección internacional acogidos en el sistema de protección a la infancia de Canarias.

De producirse, esta sería la segunda derivación sucedida a lo largo de la semana, ya que el lunes tuvo lugar el traslado de otros diez menores.

Tras la reunión que los gobiernos central y de Canarias mantuvieron el pasado martes, este último mostró su indignación ante el anuncio de que no habría un segundo traslado semanal, porque ello suponía "un incumplimiento" de lo pactado entre ambos ejecutivos.

Sin embargo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el jueves que sí habría una segunda derivación el fin de semana. Desde Canarias precisaron que tendrá lugar este sábado y que afectará a cinco menores.

Según la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, en el encuentro urgente del jueves también se decidió que los días 21 o 22 de agosto saldrá otro grupo de diez menores varones y cinco o diez niñas, en función del del ritmo de evaluaciones de estas últimas.

Las menores serán valoradas la semana que viene por el equipo de la entidad Engloba y técnicas de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.