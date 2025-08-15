La elevada estancia media aumenta la presión de la actividad turística sobre los recursos de las Islas

Venecia recibe 30 millones de turistas anuales. Sin embargo, es Canarias, con poco menos de 18 millones de visitas, la que, según Eurostat (Servicio Estadístico de la Unión Europea), concentra una mayor presión derivada de la actividad alojativa. La diferencia estriba en la duración de los viajes. Mientras en la ciudad italiana los viajeros permanecen una media de tres días, en el último trimestre del pasado año los clientes de la planta hotelera y extrahotelera canaria extendieron su presencia por más de nueve días; 6,3 en el mes de junio, último servido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es este factor el que determinó que el Archipiélago apareciera en primer lugar de todos los destinos turísticos europeos en número de pernoctaciones en el año 2022. La comunidad autónoma acumuló en dicho ejercicio un total de 89,2 millones y recuperó así un liderazgo que ya ostentaba en 2019, antes de estallar la pandemia global de coronavirus; 96,1 millones de noches de habitación vendió entonces. Desde aquel momento, la demanda turística no ha hecho sino crecer, con lo que la variable ha continuado en ascenso.

De la necesidad de contar con el factor de los días de duración de los viajes dan cuenta de manera insistente los empresarios del sector. También el matemático y miembro de la Academia Canaria de la Ciencia Jacinto Quevedo. «El número de visitantes que llega debería ponerse siempre en relación con lo que puede significar su estancia en Canarias», explica.

Consumo de recursos

Hacerlo significa en opinión del también integrante –sociólogo– del Observatorio del Turismo de Canarias (OTC), entender qué supone el consumo de agua o energía que realiza de manera conjunta la demanda de la que es principal actividad de la economía de la comunidad autónoma. También servirá para afinar la atención que hay que tener dispuesta para el caso de que cualquier eventualidad conduzca a una masiva atención de quienes están en el destino.

Otro ejemplo. El Informe sectorial sobre Turismo correspondiente al primer trimestre de este año elaborado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife señala una caída del 1,3% en la estancia media que se registra en los establecimientos alojativos de las Islas. Sin embargo, el número de pernoctaciones solamente cayó un 0,5%. En conclusión, llegaron más turistas entre enero y marzo, pero se quedaron menos tiempo.

La duración de los viajes viene determinada en cierta medida por la modalidad de contratación elegida por los viajeros. Así, el OTC observó una estancia media más prolongada entre los visitantes que organizan los viajes por su cuente en comparación con aquellos que se decantan por el tradicional paquete turístico. Prolonga el viaje por diez días los primeros y por 8,5 días los segundos.

Partiendo desde este mismo ángulo, también la procedencia de los turistas influye. Los de los países nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia) son los que por más tiempo prolongan su estancia, que es de 13,7 días cuando vienen por su cuenta y de 8,7 días si lo hacen de la mano de un turoperador. La horquilla es menor en el caso de los alemanes: 13,5 días los que buscan vuelo y alojamiento por sí, y 9,9 para quienes adquieren un paquete turístico.

Quienes menos tiempo pasan en las Islas son los peninsulares. Las razones principales para ello son una menor distancia, lo que redunda en una sensación menor de obligación a la hora de amortizar el desplazamiento y unos salarios más bajos que los clientes de las nacionalidades anteriormente citadas. La alta y creciente demanda de estos últimos, englobados en el grupo de turistas extranjeros, ejerce, además una presión al alza sobre los precios.