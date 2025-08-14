El Estado reactiva los traslados de menores con asilo ante la presión de Canarias

Cinco menores procedentes de Mali, que actualmente se encuentran en el centro 'Canarias 50', serán los siguientes en salir a la Península el sábado, 16 de agosto. Así se ha acordado en una reunión urgente que se ha mantenido esta mañana entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Migraciones

En el encuentro, que llega tras la suspensión del segundo traslado de niños solicitantes de asilo previsto para finales de esta semana, también se ha acordado que el día 21 o 22 de agosto saldrá otro grupo de diez menores varones y cinco o diez niñas, dependiendo del ritmo de evaluaciones de estas últimas.

Ahora, con la derivación que se efectuará el sábado, el calendario de reparto - que establecía dos traslados semanales - vuelve a cumplirse tal y como lo que estaba previsto en un principio.

El ritmo de las derivaciones

Si el calendario de nuevas derivaciones se cumple, al final de la semana que viene habrán salido entre 25 y 30 niños desde Canarias, de los 1.070 que se encuentran administrativamente en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y que tutela y aloja aún Canarias.

Ya la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, advirtió tras la reunión de este martes que el ritmo de las movilizaciones debía acelerarse. Si el número de menores trasladados se sitúa en torno a 20 cada semana, la derivación "durará un año". La cifra resulta insuficiente para las Islas y más aún si se tiene en cuenta la saturación de los centros en el Archipiélago.

La situación se vuelve inquietante si se tiene en cuenta que durante los meses de septiembre y octubre empezarán a llegar a las Islas menores en pateras y cayucos debido a la mejora que experimentan las condiciones de navegación y, por tanto, Canarias seguirá recibiendo infancia migrante no acompañada a la que deberá prestar atención para cubrir sus necesidades.

Actuaciones más diligentes

Canarias ha exigido en numerosas ocasiones que las actuaciones del Ministerio sean más diligentes porque la situación de los centros en las Islas es "insostenible". A la comunidad autónoma le correspondería tutelar a un máximo de 718 jóvenes, pero actualmente acoge a más de 5.500. A lo largo de los dos últimos años, el Gobierno canario ha abierto cerca de medio centenar de centros para evitar que ningún niño se quede sin un techo. Así, ha abierto recursos en tiempo récord, de un día para otro.

En lo que respecta a los próximos traslados, tal y como ocurrió con el primer y único reparto realizado hasta el momento, el Gobierno central mantiene la decisión de no hacer público el destino de los chicos. El objetivo: "Preservar su intimidad y ofrecerles el máximo nivel de protección posible", además de evitar las reacciones adversas y de rechazo como la que el Ejecutivo de Madrid tuvo tras la habilitación de recursos en Pozuelo de Alarcón.

Acerca de los próximos traslados

El procedimiento para llevar a cabo los próximos traslados, descrito por el Ministerio como "muy complejo", abarcará la implicación coordinada de numerosas administraciones y entidades sociales colaboradoras.

Las menores serán evaluadas la semana que viene por el equipo de la entidad Engloba y técnicas de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias. En lo que respecta a los niños solicitantes de protección internacional, según el Ministerio, ya han salido del sistema de acogida de menores del Gobierno Canario un total de 240 personas "bien por derivaciones a recursos de titularidad estatal o bien por ser mayores de edad e integrarse en el Sistema de Acogida y Protección Internacional del Estado".

Las próximas líneas de actuación, aseguran desde el Gobierno central, continuarán trazándose "cada martes en reuniones de seguimiento para que todas las partes puedan estar prevenidas ante cualquier alteración por causas sobrevenidas o factores externos al procedimiento".