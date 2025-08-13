Pedro Sánchez y Fernando Clavijo se reunirán el lunes en Lanzarote

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá el próximo lunes en Lanzarote al jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, quien le planteará, entre otros asuntos, las discrepancias surgidas en las derivaciones de los menores migrantes.

Clavijo ha confirmado que recientemente se ha cerrado la fecha oficial del encuentro que mantendrán ambos presidentes en la isla de Lanzarote a partir de las 16.30 horas.

El presidente del Gobierno de Canarias ha adelantado que se abordarán asuntos como el tema migratorio, la agenda canaria, temas presupuestarios y acciones del Gobierno, pero ha dicho que espera que los compromisos que se alcanzen sean "ejecutados y cumplidos" por parte de los diferentes Ministerios.

En concreto, se ha quejado de que los compromisos que se adquirieron en el despacho anterior en la isla de La Palma "no se han cumplido": "Yo puedo entender la situación política, pero sí sí espero que de esta reunión y esos acuerdos pues salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses".

Antecedentes

Sánchez llegó a la isla con su familia el pasado 2 de agosto y, al igual que en otros años, se aloja en la residencia de La Mareta.

En años anteriores, estas reuniones se han producido en la propia isla o en La Palma, isla que Sánchez visitó varias veces tras la erupción volcánica sufrida en 2021.

El Gobierno de Canarias había solicitado esta reunión para tratar varios asuntos que afectan a las Islas y entre ellos se encuentran las derivaciones a la Península de los menores migrantes solicitantes de asilo que se han ralentizado, según el Ejecutivo canario, por problemas administrativos de la administración central.