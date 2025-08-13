Narvay Quintero: "Echo de menos que Sánchez defienda el estatus de las RUP"

Uno de los frentes abiertos es la pelea por mantener el estatus de las regiones ultraperiféricas en el nuevo Marco Financiero Plurianual que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa. Tal y cómo lo ha planteado el borrador, ¿qué ocurrirá con el sector primario de Canarias?

Algún subsector puede tener serios problemas. No todos, pero sí podríamos poner en riesgo a alguno. Si Europa no modifica su planteamiento, evidentemente lo que está diciendo al agricultor es: «abandona». Europa está dejando entrar productos como el tomate y nosotros no podemos competir con Marruecos. El tomate marroquí entra mucho más barato porque los costes de mano de obra son siete veces menos; los ambientales, son cuatro veces menos; y los del agua, tres veces menos. Ellos puedes usar productos contra las plagas que en Europa están prohibidos y allí permitidos. Y después nosotros compramos ese mismo tomate, el marroquí, y lo vendemos en Europa. Y lo que pasa es que el productor de aquí tiene que cerrar. Entonces, es una competencia completamente desleal. Europa tiene que reflexionar porque si no, algunos de los sectores pueden caer.

¿Será suficiente con lograr un frente unido de las RUP?

No sé si será del todo suficiente. Tiene que ser la punta de la lanza. Tienen que ser la RUP. Tienen que defenderlo los tres países. No solo Canarias, Madeira, Azores y las regiones de ultramar francesas. Tiene que ser el Gobierno de España, el presidente del Gobierno de España, el de Portugal y el de Francia, los que primero defiendan a las RUP. Y después, intentar convencer a la Comisión.

¿Confían en que España haga esa defensa?

Yo confío en Luis Planas, en el ministro, porque es muy conocedor del sector. Y espero también contrar con el Gobierno de España, pero hasta ahora no he visto al presidente Pedro Sánchez manifestarse en contra de la política planteada por la UE para las RUP, como sí he visto a Emmanuel Macron, presidente de la República. Nos faltaría eso. Yo esa parte sí que la echo de menos.

También preocupa el impacto que puede tener en el sector la guerra arancelaria anunciada por Donald Trump. ¿Canarias sufrirá mucho?

Llevamos un tiempo analizando con los diferentes sectores la política arancelaria de Trump. Al final cerraron en un 15%, hay que recordar que ya subió un 25% en su anterior etapa. Ahora han acordado que ellos suben un 15% y nosotros no subimos nada. Yo no soy economista, pero he leído mucho y los expertos de la política arancelaria dicen que eso es un tiro al pie. Pan para hoy y hambre para mañana, pero la realidad es que al subir eso las exportaciones de vino, queso y pescado, nos van a castigar. El mercado estadounidense suponía un 33% de nuestra exportación al exterior porque el consumidor americano se ha concienciado y ha valorado mucho el vino canario. Y estaba dispuesto a pagar más. Ahora, al subirle este arancel, no sabemos si el mercado americano va a asumirlo o no. Tenemos la duda. Entonces estamos buscando mercados, como Japón.

En julio se cumplieron dos años desde que está al cargo. ¿Diría que este es el momento con más frentes abiertos?

No creo que sea el momento más complicado. Es verdad que es un momento delicado porque tenemos varios frentes abiertos. De la filoxera vamos a salir bien. Evidentemente no podíamos estar libres de todo. Los grandes retos para mí pasan por Europa, la próxima política agraria común y lo que afecta al Posei de las RUP. El agua también es un reto importante, donde estamos dedicando más de 20 millones de euros anuales de fondos propios, más los que vienen de Europa. En total hablamos de más de 40 millones de euros anuales a redes de riego, almacenamiento y desalación. Este mes de agosto y septiembre instalaremos las 10 desaladoras en las diferentes islas solo para uso agrícola. También es un reto la burocracia del sector. Hay que simplificarla.