Canarias prohíbe el traslado de materias vegetales entre islas para frenar la expansión de la filoxera

Una medida sin precedente para una situación sin precedente. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias elabora una orden para que, a partir de la próxima semana, quede prohibido el movimiento de materias vegetales entre Islas. Con esta decisión se pretende evitar la propagación de la filoxera de la vid, detectada la semana pasada en Tenerife, a otros puntos de Canarias y más en un momento delicado para el cultivo de la vid como es el de la vendimia, que tiene lugar entre julio y octubre. Además, la prohibición, que se estima sea temporal, afectaría a cualquier sustancia orgánica que provenga de las plantas como semillas, hojas, tallos raíces, flores, frutos u otras componentes vegetales.

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, mantuvo esta mañana una reunión en Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife con representantes de cabildos insulares, del sector vitivinícola isleño, de organizaciones agrícolas o de Cuerpos y Fuerzas del Seguridad de Estado, que se prolongó más de dos horas. Tras este encuentro, lanzó un mensaje de calma respecto al foco de filoxera detectado en parras de Tenerife, ya que solo hay 18 cepas, "todas ellas en terrenos y vides abandonadas desde hace más de diez años que no están en producción".

Actuación en la zona

"Se ha actuado a través del plan de contingencia que fundamentalmente es la detección, la delimitación de la zona y la erradicación y desinfección de la zona", señaló Quintero. Concretamente en una zona entre Valle de Guerra (San Cristóbal de La Laguna) y Tacoronte, y otra en La Matanza. Además, el Ejecutivo realizó un total de 391 prospecciones en fincas de la Isla con resultados negativos en ellas.

En caso de que se descontrolase la plaga, comentó Quintero, ya están trabajando con el Instituto Canario de Investigación Agraria (ICIA) para anexar la vid autóctona y garantizar la persistencia de sus patrones. "Nuestras vides son prefiloxéricas y podemos decir que son de las más antiguas de Europa", concluyó el consejero

Origen

El origen de la filoxera en Canarias, apunta Quintero, puede estar "probablemente" en la entrada vía marítima de una vid o un injerto traído de fuera. Algo que está prohibido y es ilegal dado que una orden ministerial de 1987 establece que "no se puede transportar cualquier tipo de material que venga del exterior". Eso sí, la normativa no contempla el movimiento de semillas o frutos, únicamente materia vegetal, que también pretende limitar ahora el Ejecutivo autonómico.

"Evidentemente es una competencia del Gobierno de España hacer cumplir esta orden ministerial y no lo han hecho. Reclamaremos más personal y más medios aunque bastante hacen con los medios que tienen", aludió Quintero. Tras ello, el consejero elogió la labor de los inspectores de los puestos fronterizos en Canarias por "el trabajo diario y estar siempre en comunicación y con coordinación con la comunidad autónoma".