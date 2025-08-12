La mitad de los municipios canarios pide ayudas para sus planeamientos

Los ayuntamientos canarios se han puesto las pilas. 43 consistorios de 88 solicitaron ayuda al Gobierno de Canarias para adaptar sus desfasados planes de ordenación a la Ley del Suelo de 2017. La mitad de los consistorios del Archipiélago aceleraron los tramites para llevar a cabo modificaciones parciales de sus planes. Un total de 68 solicitudes, ocho más que en la convocatoria de 2024 de subvenciones que puso en marcha la Consejería de Política Territorial de Manuel Miranda destinadas a actualizar los planeamientos y que está dotada con 2,3 millones de euros. «Se han desbordado todas nuestras previsiones», resume el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz.

«Ya el año pasado se superaron todas las expectativas, teniendo en cuenta que estas ayudas estuvieron paralizadas durante tres años por el Gobierno del ‘pacto de las flores, y no esperábamos que hubiera esta nueva avalancha, creímos que remitiría porque el grueso de las peticiones se habría hecho en 2024 y que en 2025 los expedientes serían menos», insiste Cruz.

Todo lo contrario. En la Consejería se están tramitando peticiones de subvenciones para modificaciones parciales de planes municipales de 14 ayuntamientos de la provincia oriental -Puerto del Rosario, La Oliva, Gáldar, Agaete, Aldea de San Nicolás, Vega de San Mateo, Santa María de Guía, Tías, Tinajo, Teguise, Tuineje, Teror, Tejeda y Mogán-, que han presentado 29 expedientes, y 34 de la oriental, con un total de 39 expedientes: Santa Cruz de Tenerife, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, Breña Alta, Mazo, San Cristóbal de La laguna, El Rosario, Vilaflor, Los Silos, El Tanque, La Matanza, La Victoria, Valle Gran Rey, San Sebastián de La Gomera, Arafo, Icod de los Vinos, Alajeró, Puntallana, Fuencaliente, Buenavista, Santiago del Teide, Santa Úrsula, Garachico, Vallehermoso, Frontera, El Paso y El Pinar.

Con esta convocatoria, Política territorial da cobertura a trabajos realizados durante los ejercicios en los que el pacto de las flores no convocó las subvenciones, es decir, 2021 y 2022 , toda vez que los de 2023 se resolvieron con la convocatoria del año pasado.

«Hemos cubierto todo el periodo completo obviado por el Gobierno anterior», insiste el director general.

Tal y como explica Cruz, la convocatoria 2025 de la subvención al planeamiento municipal mantiene una especial atención a los municipios de menos de 10.000 habitantes, a los cuales «se subvenciona con el 100% del gasto» -para el resto consistorios solo es del 70%-, además de priorizar con más puntuación a los que tengan menor población y menos recursos económicos.

La idea del consejero Miranda y su equipo es que todos los municipios canarios tengan sus instrumentos de ordenación adaptados al nuevo marco legislativo canario en materia urbanística y medioambiental por entender que, además de cumplir con la Ley, se genera una «escalada de riqueza para la sociedad en todos los sentidos»: acceso a una vivienda digna, calidad en el medio ambiente y calidad de vida, protección del patrimonio cultural y un desarrollo sostenible.

Con estas ayudas, tal y como explica Cruz, se revitalizan «los trabajos técnicos de redacción de documentos urbanísticos y ambientales necesarios» para tramitar «el procedimiento de aprobación del planeamiento general, o de una modificación sustancial o menor del mismo, o de planes parciales y especiales de iniciativa pública, de conformidad con la normativa urbanística y ambiental y cualquier otra que resulte de aplicación».

«Para ciertos ayuntamientos, los costes de las modificaciones son muy elevados y nosotros ayudamos a sufragarlos hasta el punto de que se puede prorrogar un año más si está justificado», asegura el director general.

Además de los 2,3 millones de euros que se destinan a estas subvenciones -un total de 4,6 millones de euros en dos años-, el Gobierno que preside Fernando Clavijo también puso en marcha el programa de ayuda a las oficinas técnicas de municipios y cabildos, que cuentra con 1,5 millones de euros este año.