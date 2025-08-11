La vida de los jóvenes migrantes sin papeles en Canarias: "Trabajo como un animal"

Ahmed tiene 26 años, el 4 de junio del año pasado es la fecha exacta en la que llegó a bordo de una patera desde Marruecos a Canarias. No es su nombre real, prefiere mantener el anonimato. Lo que sí es cierto es su difícil situación desde que llegó al Archipiélago, pues trabaja de manera ilegal sin contrato y no obtiene respuesta del consulado para recuperar su pasaporte. Así, su esperanza de prosperar en el futuro se nubla sin la posibilidad de conseguir un empleo reglado. Desde hace dos meses trabaja sin descanso, sin días libres ni seguro laboral en la obra y en la construcción de invernaderos en fincas. «Trabajo como un animal. Aunque me da vergüenza decir animal, porque ellos viven mucho mejor que nosotros aquí», señala.

En Marruecos había terminado sus estudios en Informática, pero ahora se adapta a cualquier oportunidad de empleo que le pueda surgir. Pues atrás, en el país norafricano, quedaron sus dos hermanas y su madre a quienes Ahmed se ve en la obligación de apoyar económicamente.

El joven reconoce que en Gran Canaria ha conocido a personas muy «hospitalarias» y «buenas». Aunque explica, «mucha gente quiere ayudarme, pero no saben cómo porque la situación es muy complicada». De hecho, participó en el proyecto 'Main T´Acompaña' —desarrollado por la Fundación Canaria Main— con una formación de seis meses en peluquería, pero de nuevo, debido a su situación administrativa irregular, no podrá ejercer hasta no tener todos los documentos en regla.

Apoyo a más de 322 jóvenes extutelados, el 98% migrantes

El proyecto 'Main T’Acompaña', que lleva en marcha desde 2022 en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, ya ha ofrecido asesoramiento, apoyo y orientación a 322 jóvenes extutelados. Un 92% de ellos son hombres y un 98% migrantes, la mayoría de nacionalidad magrebí, senegalesa, nigeriana y, en menor medida, mauritana, entre otras. La iniciativa ofrece apoyo integral, como el que recibió Ahmed, —desde cubrir necesidades básicas hasta formación, orientación laboral y acompañamiento terapéutico— para facilitar su autonomía personal y su inclusión social y laboral en Canarias.

Proyecto de la fundación canaria Main dirigido a facilitar la inclusión social de jóvenes extutelados / José Pérez Curbelo / LPR

En ocasiones, el joven interrumpe su propia historia de frustración para añadir un «pero en fin, todo bien». Cree que ya ha sobrepasado sus límites y ahora en su discurso vital se cruzan el optimismo de lograr una estabilidad pronto y su anhelo por «progresar en la vida», explica. Es una situación «común entre las personas que migran de manera irregular y sin certezas de una seguridad económica», asegura Brahim El Buhari, psicólogo en el centro Fundación Canaria Main. El especialista describe las entrañas de un sistema en el que, por mucho que se les facilite a los jóvenes migrantes la formación, la falta de papeles en regla pesa a la hora de conseguir un empleo. No solo a nivel económico, también pesa en el aspecto de la salud mental. «Trabajamos con muchos chicos que llegan con traumas, pesadillas o dificultades para dormir, tras la dura travesía», subraya.

Las personas que vienen en cayucos o pateras desde el continente africano pagan entre 2.500 y 5.000 euros por subirse a una de estas embarcaciones de madera y estar en el mar durante tres o cinco días. «Muchos se endeudan para venir, pasan por el trauma de adentrarse en el mar —la mayoría de ellos sin saber nadar— y jugarse la vida o llegan con la responsabilidad de tener que llevar dinero a sus familias», subraya El Buhari.

Precontratos

Cristo Naranjo, trabajador en atención social del Centro, hace hincapié en los precontratos, acuerdos previos entre un trabajador y una empresa en el que la firma se compromete a contratar formalmente a esa persona una vez que se cumplan ciertos requisitos como la regularización de su situación migratoria. Así, son muchas las empresas que no esperan estos procedimientos, que pueden tardar meses y, como asegura Naranjo, «contratan a otras personas a las que puedan ofrecer el puesto de manera inmediata».

El problema se convierte en una especie de «círculo vicioso», ya que cada paso depende del anterior y el bloqueo se repite: sin precontrato se dificulta la regularización y sin regularización se vuelve casi imposible conseguir un precontrato.

Una situación que, como subrayó el viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil en su visita ayer a la Fundación Canaria Main, en la capital grancanaria, «evidencia la necesidad de programas como 'Main T’Acompaña'» . Este proyecto, dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años que cuenten con especiales dificultades para «integrarse en la comunidad motivada por su escaso conocimiento del idioma o por no contar con formación prelaboral entre otros motivos» ofrece a jóvenes extutelados un conjunto de herramientas para la autonomía social y laboral. «El resultado final es conseguir que los jóvenes extutelados participantes en el programa logren su integración en la comunidad canaria, buscando su emancipación personal, laboral y económica», concluyó Candil.