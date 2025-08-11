Torres confirma que 10 menores solicitantes de asilo vuelan a la Península desde Canarias

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que ya están viajando los primeros 10 menores solicitantes de protección internacional desde Canarias hasta recursos habilitados por el Gobierno en la Península.

En su cuenta de X el titular de Política Territorial y Memoria Democrática ha señalado este lunes que con el primer traslado a la Península de menores solicitantes de asilo el Gobierno de España "cumple con Canarias", ante la saturación de sus centros, y seguirá cumpliendo con el resto de traslados programados.

Y el Gobierno español lo hace "en coordinación con Canarias, con rigor, compromiso y sin improvisaciones" y sobre todo, ha apostillado Torres, "lo hacemos garantizando el derecho superior del menor, acompañándolos en todo momento".

"Cumplimos con el mandato judicial; y, sobre todo, cumplimos con estos niños y niñas" que están protegidos internacionalmente por la complicada situación de su país y, ha añadido, "seguiremos cumpliendo con el resto de traslados programados".

"Se desplazan o derivan porque ellos han dicho que sí"

Mientras, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado con el gobierno de Canarias, en un proceso que no se ha improvisado, "con un contacto muy directo y una relación también de interlocución permanente con las comunidades autónomas o los territorios que son de destino".

Los menores viajan acompañados y "tienen que sentirse seguros de que van a ir a un lugar de destino donde el camino que vayan a seguir sea absolutamente anónimo, que lo pueden desarrollar con total seguridad sin tener que estar pendientes de ninguna circunstancia que altere esa normalidad", ha recalcado.

"No olvidemos que a ellos se les pregunta antes de derivarlos a la península si quieren seguir ese itinerario, si quieren seguir su camino a la península. Se desplazan o se derivan porque ellos han dicho que sí", ha explicado Cancela en declaraciones remitidas por su departamento.

A su juicio, lo importante de hoy es que "supone el inicio de un proceso que va a ser regular y que va a ser reiterativo todas las semanas", porque los gobiernos central y canario se han comprometido a hacer dos derivaciones cada semana.

Ha apuntado, no obstante, que podrían realizarse alguna derivación más a la semana en función de lo que se acuerde en cada reunión de los martes. "Se producirán con total normalidad y de manera dinámica todas las semanas", ha apostillado.