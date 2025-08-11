La calima más dañina para el corazón es la que solo dura un día

Un episodio de calima que solo dure un día es más perjudicial para el corazón de un canario que uno que se prolongue durante días o incluso semanas. Esta paradoja tiene una explicación científica: el primer día de contacto con el polvo en suspensión es crítico para nuestro organismo, ya que su llegada abrupta a los alveolos o la sangre produce una «brutal» reacción inflamatoria y estrés oxidativo en las vías respiratorias.

Hasta ahora se pensaba que esa respuesta defensiva a la entrada de pequeños gránulos de polvo sahariano se producía durante el periodo que se prolongara una intrusión de calima, sin embargo, una nueva investigación ha corroborado que «nuestro cuerpo se acostumbra» y que, tras este primer encuentro, todos esos parámetros regresan progresivamente a la normalidad.

Así lo ha corroborado un grupo de investigación del Hospital Universitario de Canarias (HUC), la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPNA-CSIC) en el Archipiélago, en el primer estudio que muestra el impacto que tiene la calima a lo largo del tiempo en la salud de la población más vulnerable cuando se resguarda en casa.

Calima como contaminante

En 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el polvo sahariano también es un contaminante atmosférico y lo relacionó por primera vez con un mayor riesgo para la salud para quien lo respira.

Pocos años más tarde –en 2019– este mismo grupo de investigación del Archipiélago descubrió que la presencia de este contaminante natural estaba relacionado con mayores tasas de insuficiencia cardiaca. En concreto, comprobaron, con datos referentes a 2014 y 2017, que la exposición intensa al polvo del Sáhara empeoró el pronóstico de 829 pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca durante ese tiempo en el HUC.

En un estudio posterior llegaron a la conclusión de que, por cada 10 microgramos de polvo en suspensión que se concentre en la atmósfera, se incrementa un 2% de sufrir un evento cardiovascular mortal.

Una de las investigadoras estudia una muestra en el Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias. / María Pisaca

Primeros hallazgos del Laboratorio de Calimas

Este siguiente paso es uno de los primeros hallazgos que emanan de los datos del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias, instalado en el IPNA el pasado año. En esta ocasión, los investigadores han conseguido, por primera vez, medir de manera exhaustiva el impacto de las partículas de polvo en suspensión en el organismo de las personas más vulnerables.

El estudio siguió la evolución de 40 pacientes con insuficiencia cardiaca, pero estables durante tres semanas de invierno –momento en el que se producen las calimas más intensas–. «Cada semana estos pacientes debían acudir al hospital para que tomarle una muestra de esputo –con la que se puede ver en nivel de inflamación de las vías respiratorias– y se le realizara un análisis de sangre», explica el cardiólogo del Hospital Universitario de Canarias, Alberto Domínguez, autor principal de este artículo publicado en Scientific Reports –del grupo Nature–.

De los alveolos a la sangre

«Todos sabemos que la contaminación del aire penetra por la vía respiratoria y las inflama, luego llega al alveolo, atraviesa la barrera alveolo-capilar y llega a la sangre», insiste Domínguez, que en estudios anteriores ha detectado que el polvo en suspensión puede causar o empeorar problemas cardiacos de base.

Por esta razón, la primera reacción del organismo es inflamarse. Sin embargo, tras ese primer día, entra en juego el sistema antiinflamatorio que empieza a tomar el control porque «tiene que estar en equilibrio» y «compensa la inflamación». «Hemos visto que este mecanismo funciona en pacientes con insuficiencia cardiaca, que son los más vulnerables, así que en otras personas sin patologías previas ocurre lo mismo», revela.

Esta singularidad es la que hace a las calimas recurrentes que llegan de manera intermitente más peligrosas que las prolongadas en el tiempo.

Medición en casa

En paralelo, los pacientes debían instalar un medidor en sus hogares con los que registrar la concentración de partículas PM10 que, posteriormente, se analizarían en el Laboratorio para conocer qué porcentaje provenía de la calima. Lo que hallaron es que, incluso con ventanas y puertas cerradas, el polvo en suspensión se colaba por las casas.

«Encontramos concentraciones de hasta 90 microgramos por metro cúbico al día», explica Domínguez, que recuerda que la OMS considera que las concentraciones óptimas de PM10 para la salud de la población deben estar por debajo de los 50 microgramos por metro cúbico. No obstante, en días de calima invernal, las concentraciones en el exterior pueden rebasar los 500 e incluso 1.000 microgramos por metro cúbico de media diaria.

Esta superación de los umbrales ocurrió durante un total de 82 días de los más de 720 registrados, como consecuencia de varios episodios de intrusión sariana. Por tanto, este es el primer estudio que concluye que el polvo sahariano que llega a las casas «también es potencialmente perjudicial».

Cerrar puertas y ventanas

Tras estos hallazgos, los investigadores recomiendan más que nunca «cerrar las puertas y ventanas de nuestras casas», especialmente durante el primer día de calimo. «Cuanto menos estemos en contacto con el contaminante, mejor», sentencia Domínguez. Asímsimo, para los pacientes con insuficiencia cardiaca u otra patología respiratoria, recomienda el uso de mascarillas incluso dentro de casa. «No es necesaria la FFP2, con una quirúrgica es suficiente», revela.

El investigador recuerda que la contaminación del aire ya es la segunda causa de mortalidad en el planeta, tan solo superada por la hipertensión y por delante del tabaco. Por esta razón, insiste, en la necesidad de seguir ahondando en cómo afecta a la población y a sus corazones.