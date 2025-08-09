El PP canario pide acabar con el uso "abusivo" de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil

El diputado del Partido Popular de Canarias en el Congreso Juan Antonio Rojas ha advertido este sábado de la "preocupante deriva" en el uso que el Ministerio del Interior "está haciendo" de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil.

Pide al Gobierno central garantizarles condiciones de trabajo "dignas, seguras y respetuosas" y no ser una solución "improvisada" para "cualquier servicio".

Para cualquier necesidad

Según Rojas, estas unidades, concebidas como recurso de refuerzo para situaciones excepcionales y de alta intensidad operativa, han pasado a ser utilizadas como unidades polivalentes para cubrir "cualquier necesidad, incluidas intervenciones que requieren una preparación y medios muy específicos que no siempre se les facilitan".

En los últimos meses, detalla, estas unidades han sido movilizadas en numerosas ocasiones a distintos puntos de la geografía nacional para operaciones de elevada exigencia y riesgo. "En ocasiones, con escaso margen de aviso, sin apoyo logístico suficiente y con compensaciones económicas claramente insuficientes, lo que obliga a muchos agentes a adelantar gastos de su propio bolsillo", según ha precisado el diputado popular en una nota.

Continúa que la situación "más preocupante" es la de la USECIC de Santa Cruz de Tenerife, donde informes de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales alertan de un "deterioro grave" del clima laboral.

Episodios

Y cita algunos episodios documentados: acoso laboral, humillaciones públicas, trato degradante, discriminación en la asignación de servicios, represalias contra quienes ejercen derechos sindicales, vulneración del derecho a la desconexión digital y cambios arbitrarios de turnos que impiden el descanso adecuado.

Indica el diputado que este problema "no es un caso aislado, sino el reflejo de un modelo mal diseñado y mal gestionado que debe revisarse de forma urgente", y afirma que "las USECIC no pueden convertirse en una solución improvisada para cualquier servicio", ya que su misión es reforzar la seguridad ciudadana en situaciones críticas, "con la formación, el equipamiento y el respeto a los derechos laborales que merecen sus integrantes".

Preguntas

Asimismo, la iniciativa que registrará los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado incluye 35 preguntas concretas que buscan obtener del Ejecutivo central datos precisos sobre el número de intervenciones de la USECIC en escenarios de orden público desde enero de 2024, y su distribución por provincias.

También se cuestionará al Ejecutivo por el estado real y la antigüedad del material de protección (chalecos, cascos, escudos) y la periodicidad de sus revisiones, así como por las diferencias operativas con otras unidades como el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil (GAR) o la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS).

El tiempo medio de pago de dietas y las razones por las que no se contemplan adelantos para comisiones de varios días y a existencia de mecanismos de supervisión para evitar abusos en la jornada laboral y garantizar descansos mínimos, así como las medidas adoptadas -si las hubiera- ante los informes de riesgos psicosociales que afectan "gravemente" a la unidad de Santa Cruz de Tenerife serán otras de las cuestiones a preguntar.