La gripe aviar en Brasil limita la llegada de pollo al Archipiélago

Nada ocurre lejos en un planeta globalizado. Canarias mira ahora a 6.000 kilómetros de distancia, a Brasil, como consecuencia de un brote de gripe aviar que las autoridades detectaron en el país sudamericano en mayo –en una granja de Montenegro, municipio de Río Grande do Sul– y que ha provocado el cierre del flujo de pollos hacia las Islas. La prohibición de importar, fijada por la Unión Europea y que afecta a los estados miembros, tiene un especial impacto en las Islas ya que la carne de pollo que se vende en los supermercados, la que sirven los restaurantes y la que ofrecen a los turistas los hoteles del Archipiélago procede, en su gran mayoría, de Brasil. En concreto, del total de las importaciones de este alimento congelado, el 70% proviene del país sudamericano. Ni la Consejería de Agricultura del Gobierno canario, ni los importadores isleños, quieren ser alarmistas. La situación es temporal y se están buscando alternativas, pero la coyuntura coloca a Canarias ante un reto importante en el abastecimiento habitual de este producto básico.

De las 39.816 toneladas de este alimento que se importó congelado a las Islas en 2024, más de dos tercios -27.404 toneladas- vinieron del Brasil. En comparación con el año anterior, la compra de pollo a Brasil se incrementó un 3%, lo que se traduce en 822 toneladas más. Y esta tendencia se mantiene desde hace años. Los importadores isleños acuden a este mercado porque el país posee la capacidad de producir carne de forma masiva a costes bajos, lo que se traduce en precios asumibles para los compradores.

Cesta de la compra

El bloqueo, impuesto desde mayo, todavía no se ha sentido en la cesta de la compra de los isleños. Los precios se mantienen sin cambios –por el momento–, y los mataderos no registran una actividad anormal. De mayo a julio de 2024 se sacrificaron en el matadero de Gran Canaria 85.850 cabezas y en el mismo periodo de 2025, fueron 82.077, lo que indica que la reducción de las importaciones brasileñas no se ha traducido en un aumento del sacrificio de aves en las Islas.

Los importadores de Canarias prefieren evitar valorar la situación para no generar alarma entre los consumidores. ¿De dónde viene ese miedo? De lo ocurrido en el verano de 2023, cuando la importación de papa de Reino Unido se paralizó por la plaga del escarabajo de Colorado. El abastecimiento nunca estuvo en riesgo, pero la reacción de compra masiva por parte de los consumidores provocó tensiones innecesarias en la cadena de suministro.

Una escena que, ni el Gobierno, ni los importadores, quieren volver a experimentar con el pollo. Pero la alarma, ya está encendida. «Estamos viendo cómo todos los incidentes que pasan en este mundo globalizado, nos afectan. Recordamos la tensión en el mercado que hubo con la papa y ahora está pasando con otros productos como el pollo de Brasil, y evidentemente vamos a tener una tensión de mercado dentro de poco en Canarias», reconoció la semana pasada el consejero del área, Narvay Quintero, tras la celebración de la Mesa de la Papa. Una ocasión en la que aprovechó para insistir en la importancia de apostar por las producciones locales para tender hacia el autoabastecimiento de los productos básicos.

Libre de gripe

Brasil anunció a finales de junio que está libre de gripe aviar y varios países levantaron la prohibición, pero la UE decidió mantener el bloqueo como medida de control para evitar que la enfermedad se expanda. Desde el sector confían en que la importación se normalice en poco tiempo. La enfermedad ya ha obligado a sacrificar a decenas de miles de aves en Europa.

Canarias, por el momento, se ha librado de la amenaza y de las restricciones. Tan solo el municipio de Pájara (en Fuerteventura) figuró como zona de especial vigilancia al encontrarse dentro de la ruta migratoria de algunas especies de avifauna.

Una preocupación que comparte también el sector primario. El secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando, recuerda que brotes recientes en Badajoz y en una granja de pavos en Portugal obligaron a sacrificar a todos los animales para contener la enfermedad. Advierte de que la gripe aviar suele propagarse en las épocas de migración de las aves –lo que eleva el riesgo de cara al otoño– y subraya la importancia de extremar el control sanitario y mantener a los animales en instalaciones protegidas. Un brote, señala, obligaría a vaciar por completo la explotación afectada y empezar de cero. Hernando añade que la situación podría agravarse si, como ya se ha visto en Estados Unidos y Reino Unido, el virus se transmite a otros animales como las vacas lecheras, lo que impactaría también en un sector que depende de la importación de ganado desde la Península y otros países europeos.