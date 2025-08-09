¿Cómo evitar problemas en la salud por el calor? Estos son los consejos del Gobierno de Canarias

Canarias vive un episodio de calor extremo que ha puesto a las Islas en alerta máxima por altas temperaturas. Una situación anómala que se ha notado desde las primeras horas de este sábado 9 de agosto, con termómetros por encima de los 30 grados durante la madrugada.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, decidió activar desde este viernes a las 14:00 horas la alerta máxima, atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de que las Islas puedan incluso superar los 40 grados.

El aire seco en las cumbres así como la entrada de calima aportan aún más bochorno, por lo que se ha declarado también la alerta por riesgo de incendios forestales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria.

Ante esta situación, y en aplicación del PEFMA, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias recomienda a la población que siga los siguientes consejos:

Cómo prevenir:

Protéjase del sol y el calor.

Se recomienda permanezca en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, baje las persianas de ventanas donde toca.

Abra las ventanas de la casa durante la noche para refrescarla.

Es conveniente recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente.

Tenga en cuenta que al entrar o salir de los lugares se producen cambios bruscos de temperatura que puedan afectarle.

En la calle, evite el sol directo. Lleve una gorra o un sombreo, utilice ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada.

Procure caminar por la sombra, estar bajo una sombrilla en la playa y descansar en lugares frescos en la calle o en espacios cerrados que estén climatizados.

Lleve agua y beba a menudo

Nuca deje a niños o a personas mayores en el interior de un vehículo cerrado.

Evite salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día que es cuando hace más calor. Reduzca la actividad física en las horas de más calor.

Tome comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como las frutas y hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor.

No tome bebidas alcohólicas. Evite las comidas muy calientes y que aporten muchas calorías.

Ayude a los demás. Si conoce gente mayor o enferma que viva sola vaya a visitarlos una vez al día.

Si toma medicación, consulte con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.

Para cualquier solicitud de información llame al teléfono 012.

Para evitar un incendio

No tire colillas encendidas ni cerillas, ni caminando ni por la ventana del coche.

No lance cohetes, petardos, fuegos artificiales u otros artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas ni, sobre todo, en urbanizaciones rodeadas por bosque.

No deje nunca basura ni desperdicios en el bosque. Utilice los servicios de recogida y los contenedores adecuados.

Elimine las ramas que toquen la fachada de su casa.

Tenga preparadas herramientas básicas contra incendios (mangueras, hachas) y alguna reserva de agua.

Si tiene animales en casa