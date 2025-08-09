Ni Córdoba ni Sevilla: Canarias registra este sábado la temperatura más alta de España
Tasarte marcó este sábado la temperatura más alta de España al alcanzar 43,5 grados a las 18:00, en plena ola de calor que afecta tanto a Canarias como a la Península
En plena ola de calor que aprieta a medio país, el foco del termómetro no se quedó en el valle del Guadalquivir. Este sábado, el pico estuvo en Canarias: la máxima del día no la firmó la Península, sino el suroeste de Gran Canaria.
Tasarte marcó este sábado la temperatura más alta de España al alcanzar 43,5 grados a las 18:00, en plena ola de calor que afecta tanto a Canarias como a la Península, según datos de la Aemet.
Canarias, a la cabeza
El calor extremo dejó además otros picos destacados en el archipiélago: Antigua (Fuerteventura) fue la segunda más alta de Canarias y quinta de España con 41,8 ºC a las 18:00; Tinajo (Lanzarote) llegó a 40,9 ºC entre las 16:30 y las 17:00; en Lomo de Pedro Alfonso (San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria) se registraron 40,1 ºC a las 17:40; y en Llano de los Loros (La Laguna, Tenerife) el termómetro rozó los 40 con 39,7 ºC a las 13:10.
El Gobierno de Canarias activó el viernes la alerta por episodio de calor de larga duración, con previsión de máximas de 37–39 ºC en Tenerife y Gran Canaria y de 33–36 ºC en el resto de islas.
Recomendaciones
Las autoridades recuerdan las recomendaciones básicas: hidratarse con frecuencia, evitar la exposición en las horas centrales del día y prestar especial atención a población vulnerable.
- La jubilación parcial llegará a 4.000 empleados públicos en tres años
- El Gobierno alarga la estabilización de 700 interinos hasta después del verano
- Diecisiete diputados canarios no incluyen sus datos académicos en la web del Parlamento
- Las herencias de vivienda llegan a su cifra más alta en Canarias en 18 años
- Alerta por calor extremo y riesgo de incendios en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro
- Policías y supervivientes del cayuco naufragado en el Hierro: un reencuentro que pone la piel de gallina
- De Senegal a Canarias y vuelta a Senegal: Lamine y Eusebio, unidos por la lucha
- Canarias gana 15.571 habitantes en el último año, la mitad de ellos extranjeros