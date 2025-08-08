Repsol expande en Canarias su diésel de bajas emisiones

Diésel Nexa 100% renovable ya está en Gran Canaria y Tenerife. Los planes de Repsol pasan por dispensarlo en 46 estaciones de servicio del Archipiélago al finalizar el mes de septiembre. Tiene el mismo coste para el consumidor que el Diésel E Plus, al que viene a sustituir pero se continuará comercializando por el momento. Ambos son compatibles, con lo que podrán utilizarse indistintamente, si bien Nexa reduce hasta en un 90% las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

El nuevo producto prescinde por completo del petróleo. El aceite de cocina usado es su ingrediente principal, al que se suman otros residuos agroalimentarios. La iniciativa cumple así con los preceptos de la economía circular, que busca resolver los problemas que genera la acumulación de residuos vertidos por los ciudadanos.

"No es solo una alternativa sostenible más, es nuestro diésel más avanzado y con origen 100% renovable" Estibaliz Pombo — Responsable de productos energéticos de Repsol.

«No es solo una alternativa sostenible más, es nuestro diésel más avanzado y con origen 100% renovable», señaló Estibaliz Pombo, responsable de productos energéticos de Repsol. Durante un año, desde agosto de 2024, la compañía multienergética ha venido testando el mercado canario mediante la introducción de Nexa en tres estaciones de servicio de Fuerteventura. Ahora lo venderán en otras 43 diseminadas por Tenerife (23) y Gran Canaria (20). Cuando se alcancen en poco más de mes y medio las 46 estaciones de servicio, Nexa estará presente en el 65% de los 71 puntos de venta con que Repsol cuenta en la comunidad autónoma.

La compañía ha realizado una fuerte inversión para el desarrollo de este combustible sin hidrocarburos. Los trabajos han estado centrados en la planta que la multinacional tiene en Cartagena, desde donde partirán los barcos que lo traerán a las Islas. En proyecto y para el corto plazo, la empresa que comanda Josu Jon Imaz tiene previsto diversificar y multiplicar la producción dando entrada en el proceso al complejo de la localidad de Puertollano (Ciudad Real) ya el año próximo. Tiene capacidad para generar 200.000 toneladas anuales.

La inclusión de la planta de Puertollano permitirá a la energética producir 200.000 toneladas más al año

Un movimiento necesario, porque la pretensión es tenerlo a disposición de los conductores en 1.500 estaciones de servicio de España y Portugal antes de acabar este año. «Un paso más en nuestro compromiso con la descarbonización del transporte», señalaron desde la compañía.

En este ámbito, Repsol trabaja desde dos frentes: el del transporte aéreo y el que se desarrolla por carretera. En el primero de ellos, las energéticas compiten en una carrera –comparten algunos tramos–, para conseguir llevar al mercado el conocido como SAF (sustainable aviation fuel). La fórmula se acerca cada vez más a la que es deseable para evitar impactos en los costes y la comunidad autónoma es uno de los centros estratégicos para la concreción del cambio por la alta densidad de operaciones que registran a diario sus ocho aeropuertos.

Alternativa

En el caso del tráfico rodado, el sector energético –también Repsol– ya descuenta que no todo podrá basarse en el vehículo eléctrico, al menos en el medio plazo. A eso se suma la imposibilidad técnica de alimentar de ese modo a los vehículos pesados como guaguas o camiones. Surtirles de la electricidad que necesitan significaría a día de hoy contar con una gran cantidad de baterías de gran tamaño. Por eso el terreno que se explora es el desarrollo del hidrógeno verde.

Para obtenerlo es necesario aislar los átomos de hidrógeno que integran la molécula de agua. Conseguirlo pasa por un necesario aporte de energía. Si esta se obtiene de fuentes limpias, como eólica o fotovoltaica, el hidrógeno puede llamarse verde. Como en el caso del SAF, también en este la carrera se centra en conseguir el método que permita abaratar el producto hasta ponerlo en un precio que el mercado esté dispuesto a pagar.

El combustible se presenta como una alternativa al vehículo eléctrico y el hidrógeno

En este contexto aparecen el Diésel Nexa, que sí ha sido capaz ya de prescindir de los hidrocarburos y al mismo tiempo ofertarse a un precio asumible para los consumidores. En Repsol lo entienden como una alternativa al vehículo eléctrico y el hidrógeno. Eso sí, con la particularidad de que este sí ha podido ya superar la fase de precomercialización y servirse en los surtidores de la compañía