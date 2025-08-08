La mitad de los juicios de las Islas siguen pendientes: Canarias arrastra casi 250.000 casos sin resolver

El sistema judicial de Canarias cerró 2024 con 246.651 casos pendientes de resolución, así lo recoge el último Informe Anual del Consejo Económico y Social (CES). Es decir, uno de cada dos asuntos ingresados no llegó a resolverse, lo que revela una tasa de pendencia de 0,56 y que se simplifica en que, por cada 100 asuntos sin resolver, al cierre de año quedan pendientes 56. Aunque este valor se encuentra por debajo de la media nacional, que fue de 0,62, no hay variación con respecto al registrado en 2023 y evidencia la necesidad de reforzar la justicia para garantizar la tutela judicial efectiva en las Islas.

La diferencia entre los ingresos y las resoluciones marca una tendencia que se ha vuelto crónica en el Archipiélago: el sistema no da abasto. En este sentido, los casos no solo no se resuelven, sino que incrementan, pues en el transcurso de 2024, la Administración de Justicia en Canarias registró un total de 475.761 asuntos judiciales, esto es un 13,94% más en comparación con el año anterior.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias explica en su informe anual que la media de sobrecarga de trabajo en los órganos judiciales de la comunidad autónoma es del 252%, superior a la media nacional que se encuentra en el 240%. Para entender los porcentajes, hay que partir de que el 100% del módulo de entrada se refiere al número de asuntos que un órgano judicial puede abordar con normalidad a lo largo de un año. Cualquier valor que supere ese porcentaje implica una sobrecarga. Además, se establece un límite máximo del 130%, que al rebasarse, actúa como señal para la creación de nuevos órganos.

Máximo nacional de litigios

En el Archipiélago, la jurisdicción contencioso-administrativa –la que revisa las decisiones y actuaciones de las administraciones públicas– registró, por cuarto año consecutivo, la tasa de pendencia más elevada, alcanzando un valor de 1,32 en 2024, lo que supone un incremento de 0,34 puntos porcentuales en comparación con 2023, cuando se situaba en 0,98.

Las jurisdicciones civil y social mostraron tasas con valores de 0,81 y 0,75 respectivamente, lo que representa un descenso de 0,03 puntos en el ámbito civil y de 0,10 puntos en el social respecto al año anterior. En este punto cabe destacar que Canarias volvió a ser en 2024 –como ya lo había sido en los cinco años anteriores– el territorio del Estado donde más se litigó: 212,51 pleitos por cada 1.000 habitantes, 52,1 más que la media del Estado (160,419) y 38,62 más que en la segunda comunidad autónoma en el top nacional, Madrid, que computó 173,39 litigios por cada 1.000 ciudadanos. En contraste, la jurisdicción penal presentó la tasa más baja, con un 0,25, coincidiendo con el valor registrado en el año 2023.

Evolución de la plantilla

Por cada 100 casos que entraron se resolvieron 93. De este modo, la tasa de resolución en el Archipiélago sufrió una ligera mejora de 0,02 puntos respecto al año anterior e igualó así este dato con el promedio nacional. No obstante, la acumulación de asuntos se suma a la pila de los 246.651 casos pendientes de resolución que acumulan las Islas. Si se observa el panorama de España, Cantabria y Asturias encabezan el ranking con tasas de 1,00 y 0,99 respectivamente, lo que refleja su capacidad para resolver casi la totalidad de los casos que reciben. En el extremo opuesto, Madrid, Murcia y País Vasco registraron las cifras más bajas, todas por debajo de 0,91, lo que implica una mayor acumulación de asuntos pendientes.

En cuanto a la evolución de la plantilla, el número de Jueces y Magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia, en el ámbito Civil y Penal, asciende a 217, lo que supone cinco más que en el año anterior. Asimismo, el número de fiscales en la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal también experimentó un incremento, pasando a 95 fiscales en 2023, dos más que el año anterior. Por el contrario, el cuerpo de abogados registró una notable disminución, con una reducción del 14,45 % respecto a 2022. En concreto, se pasó de 7.862 abogados en 2022 a 6.726 en el año de estudio, lo que representa 1.136 profesionales menos.