Las huelgas ponen en jaque a los aeropuertos canarios en agosto

El mes agosto será caliente en los aeropuertos de las Islas. Y no solo porque se trate del periodo vacacional por excelencia, en el que la actividad aeroportuaria es de las más altas del año, sino porque la convocatoria de varias huelgas amenaza la operativa en las Islas. Los paros han sido convocados por el sindicato UGT en varias empresas que prestan servicios en tierra a diferentes aerolíneas con bases y conexiones con el Archipiélago. Está previsto que comiencen a la próxima semana, partir del 15 de agosto, en uno de los momentos con mayor actividad de todo el verano debido al día festivo. Una protesta laboral que pone en jaque a muchos pasajeros que pueden no llegar a sus destinos.

Se intensifica así la presión laboral en el sector del handling –como se conoce a esta actividad esencial para el transporte aéreo– con la convocatoria de dos huelgas que afectarán a los aeropuertos de Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote de forma directa. La primera de ellas es la que llevará a cabo el personal de tierra de Ryanair, a través de su filial Azul Handling. Esta semana UGT anunció que extendería los paros, que inicialmente solo iban a realizarse en Madrid, a todas las bases y centros de trabajo de la compañía irlandesa en España. Su inicio será el 15 de agosto, pero si el conflicto laboral se extiende, el calendario de paros abarca hasta el 31 de enero. La huelga se desarrollará por tramos, pero en horarios clave: de 5:00 a 9:00 , de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59. Está convocada para los tres primeros días (15, 16 y 17 de agosto) y, a partir de entonces, para todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta final de año. En total afectará a 27 aeropuertos entre los que se incluyen Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote, además de Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Ibiza, Palma de Mallorca, Girona, Santiago y Adolfo Suárez- Madrid Barajas.

El motivo esgrimido por los sindicatos para llevar a cabo esta protesta laboral son las sanciones injustas a trabajadores que se niegan a trabajar más horas de las pactadas, abusos en las horas complementarias y un deterioro general de las condiciones laborales. En toda España, algo más de 3.000 trabajadores están llamados a la huelga.

El otro conflicto laboral por el que el sindicato UGT ha decidido también convocar paros del personal es el de la empresa Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services, que prestan servicios de tierra para aerolíneas como British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian, Emirates o Wizz Air.

En este caso, la huelga planteada se extenderá durante las 24 horas de los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto, en todos los aeropuertos españoles donde opera la compañía, entre ellos Tenerife Sur.

Los motivos que argumentan UGT y los sindicatos mayoritarios en el Sector de Handling son los incumplimientos graves y reiterados de los acuerdos laborales por parte de la empresa, así como de las condiciones establecidas en el convenio. Unos 600 trabajadores están llamados a participar en estos paros que se desarrollarán también en los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-el Prat, Palma de Mallorca, Màlaga-Costa del Sol y Alicante.

Las aerolíneas todavía no han detallado cuántos vuelos se verán afectados por las huelgas convocadas. Pero dadas las dimensiones de la actividad aeroportuaria en este mes de agosto –en un año además en el que la llegada de pasajeros está batiendo récord, al menos, en el caso de Canarias– el número de usuarios que pueden verse perjudicados puede ser muy numeroso.

Por eso, una de las principales recomendaciones para quienes tengan previsto volar en esos días es consultar de manera previa el estado su vuelo. El mejor lugar para encontrar información suele ser en la propia página web de la aerolínea o en sus redes sociales, ya que en ocasiones es la misma empresa la que facilita opciones para sus clientes en el caso de verse afectados.

Por otro lado, organizaciones en defensa de los consumidores, como Facua, ya han recordado que tienen derecho a compensaciones de hasta 600 euros y a la devolución del importe del billete y de los gastos que hayan tenido que asumir si su vuelo resulta cancelado.

A la hora de hacer la reclamación, se deben seguir los pasos correctos: primero, reclamar a la aerolínea, tras lo cual hay que esperar un plazo de un mes a obtener una respuesta. Si la reclamación es denegada, se debe reclamar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que facilita un formulario online a través del cual los afectados por la cancelación o retraso de un vuelo pueden transmitir sus reclamaciones.