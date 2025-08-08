Madrid amplía presupuesto para cubrir la segunda fase del concurso antiapagones canario

El concurso de medidas urgentes para evitar apagones en Canarias vuelve a estar completo. Tras ampliar en 87,5 megavatios el pasado mayo la potencia de generación para Gran Canaria, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de aprobar la orden para dar soporte presupuestario a dicha extensión. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, sitúa en el inicio del año próximo la entrada en funcionamiento de las primeras medidas de refuerzo.

Se trata del conocido como concurso exprés puesto en marcha tras el apagón de La Gomera del 30 de julio de 2023. Aquel suceso desembocó en la declaración de emergencia energética en la comunidad autónoma en el Consejo de Gobierno del 2 de octubre de 2023, aunque ya antes se habían producido contactos entre la Administración autonómica y la estatal de cara a evitar nuevos incidentes en el suministro.

Pasaban entonces ya más de diez años desde que se había consumido la vida útil de buena parte de los grupos de generación diseminados por la islas. Desde entonces, ningún Gobierno estatal se había decidido a convocar el concurso para reemplazar esas máquinas obsoletas y siempre al borde de generar colapsos energéticos en una u otra isla. Esa inacción fue la baza jugada por el Ejecutivo canario en la negociación con el ministerio, entonces dirigido por la hoy vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva en la Comisión Europea (CE), Teresa Ribera.

En las conversaciones se decidió dar entrada a equipos de refuerzo en tanto se convocaba ese proceso de concurrencia de carácter estructural y se ponían en funcionamiento las nuevas máquinas. La completa sustitución de los equipos obsoletos no sucederá antes de diez años, por lo que había que anticiparse. En base a los informes periódicos de Red Eléctrica (REE), Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura fueron las islas señaladas para actuar con rapidez.

350 millones

Las negociaciones entre ambas administraciones concluyeron en que Canarias se encargaría de la convocatoria, el fallo y la ubicación, mientras que a Madrid le tocaba pagar la factura, unos 350 millones de euros, a partir de ese momento, la continuidad se negociará año por año. «Se trata de dar respuesta a las necesidades que ha identificado REE como operador del sistema y respalda las propuestas de instalaciones de emergencia que nos ha trasladado el Gobierno de Canarias», explicó ayer la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La primera fase de este concurso exprés escogió ocho proyectos firmados por la canaria Disa y la balear Sampol. Cinco fueron para Tenerife (71,6 megavatios); dos, para Fuerteventura (32,8), y otro más, para Gran Canaria (14,8). Ya en aquel momento, Hernández Zapata advirtió de que la comunicación directa con Madrid se mantenía operativa para completar la convocatoria.

87,5 megavatios más

De ese modo, llegaron 87,5 megavatios de potencia más para Gran Canaria, repartidos en dos proyectos: uno en tierra de la mano de la canaria Ayagaures Medioambiente (Grupo Pérez Moreno) y el otro, ubicado en el mar a través de uno de los barcos-generadores gestionados por la empresa turca Karpowership.

"Damos un paso más en nuestro trabajo por la seguridad de suministro en Canarias"

«Damos un paso más en nuestro trabajo por la seguridad de suministro en Canarias», explicó ayer Aagesen sobre la «financiación de medidas de emergencia para el suministro eléctrico en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura», aprobada. En breve, la orden aparecerá publicada en el Boletín Oficial del Estado. «No partimos de cero», abundó la también vicepresidenta tercera del Gobierno de España en alusión al carácter complementario de esta iniciativa.

Desde el Ejecutivo regional volverán a reclamar nuevas medidas de refuerzo en base a las carencias que detecte el operador eléctrico (REE) en sus próximos informes. La sustitución de la planta de generación obsoleta no culminará antes de 2035.