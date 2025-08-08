Canarias dinamiza los municipios rurales para repoblarlos

Canarias revitaliza los pueblos para que sigan latiendo. Con ese propósito nace Dinamiza Rural, una iniciativa para exhibir los atractivos de los municipios con menos de 10.000 habitantes y así atraer nuevos vecinos. Más de 140 actividades —talleres, ferias, conciertos o degustaciones— convierten las plazas de los pueblos en el mejor escaparate de los encantos del mundo rural para residentes y visitantes.

El proyecto recoge tres eventos por municipio y para todos los públicos. Ya no solo para disfrute de los habitantes sino también para los visitantes que puedan ser, en un futuro, vecinos.

Comercio local o sector primario

Las actividades son fruto del trabajo y la coordinación entre administraciones. Cada ayuntamiento sugirió al Ejecutivo autonómico propuestas para incentivar el comercio local, apoyar al sector primario o mostrar las oportunidades educativas del lugar. «La idea principal es dinamizar económica y socialmente aquellos lugares menos poblados de Canarias que se enfrentan a muchos retos pero también tienen muchísimas ofertas que mostrar en turismo sostenible, economía verde, sector primario, cultura local o emprendimiento joven», asegura uno de los coordinadores de la línea estratégica Islas Responsables Lab (IRLab), Javier Hernández.

Y para ello, añade, «no hay mejor escaparate posible que las ferias o mercadillos donde, además, se imparte formación en gastronomía, agricultura sostenible y ecológica, o, incluso, se les informa a jóvenes de los ciclos formativos que imparten los centros educativos del municipio», afirma Hernández.

El proyecto busca también, según el coordinador, que los jóvenes vean oportunidad laboral en sus lugares de nacimiento y no tengan que irse fuera. «Apostamos por políticas públicas que pongan en valor el mundo rural como espacio de oportunidad, no como territorio de abandono», señala.

Programa de actividades

El programa de actividades comenzó el pasado mes de mayo en Puntagorda, La Palma, con la celebración de una feria dedicada a las culturas del mundo y en Alajeró, La Gomera, con una feria del atún rojo capturado de forma artesanal a escasas millas de la isla.

Hasta final de año, cuando está previsto que concluya, también se celebrarán encuentros de productores, rutas turísticas, asesoramiento técnico y mejoras en conectividad digital. Todo ello con un enfoque transversal que prioriza la sostenibilidad, la igualdad y la participación comunitaria.

«Ha sido todo un éxito, ya no solo desde la parte institucional, sino por los vecinos. Han visto actividades nuevas o algunas que se desarrollaban en el municipio que no conocían o estaban poco potenciadas», concluye Hernández.