Canarias está abocada a sobrevivir con agua desalada, regenerada y reutilizada

El pasado año fue el más seco en Canarias desde que se tienen registros. Este fin de semana el Archipiélago afronta una nueva ola de calor -por primera vez, el Gobierno declaró este viernes la alerta máxima por altas temperaturas en todas las Islas al mismo tiempo hasta el próximo 12 de agosto-, que cada vez son más frecuentes e intensas debido al cambio climático, y aumentarán en vez de revertir. Solo Gran Canaria y La Palma no tienen declarada una emergencia hídrica. Las aguas subterráneas, tradicional fuente de abasto para la población, son cada vez más escasas y, al excavar pozos cada vez más profundos, la calidad de los acuíferos es peor, lo que incluso los hace inservibles para el riego.

Este es el panorama actual y el futuro hídrico de las Islas se encamina de forma indefectible a la desalación, la regeneración y la reutilización del agua que se consuma. Esa es la conclusión de los cuatro expertos que participaron en el videopodcast institucional ‘Parlamento Abierto’ de la Cámara regional, dedicado en esta ocasión a ‘Los retos del agua’.

Eduardo Padrón, ingeniero de minas con trayectoria en el sector público y privado, hace hincapié en que “deberíamos hacer un uso más eficiente del agua y ampliar en todas las islas las infraestructuras de regeneración y reutilización de aguas y lograr vertidos cero al mar”.

Agua más barata

“Los pozos subterráneos van en descenso en las últimas décadas, el agua regenerada es bien aceptada por la población, es más barata y no termina en el mar”, apostilla Javier Davara, gerente del consorcio Insular de Aguas de Tenerife.

La regenerada es agua sometida a un tratamiento adicional después de pasar por una planta de aguas residuales (EDAR), permite liberar agua de mayor calidad para el consumo humano, reduce la presión sobre los recursos hídricos, contribuye a la economía circular al reutilizar un recurso que de otro modo se desecharía y es apta para riego agrícola y de parques y jardines o limpieza de calles.

Y es en el aspecto referido al sector agrícola donde Miguel Martín, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Palma (ASPA) introduce la necesidad de otro cambio de paradigma en el Archipiélago: “Regamos como en el siglo XIX, y debemos ir a redes de riego que consuman menos, apostando por el riego por goteo en vez de aspersión, como ya se hace en Tenerife o Gran Canaria”.

Desaladoras en hoteles

SI la regeneración es una de las soluciones para mitigar los efectos de la sequía y garantizar el suministro de agua en zonas con escasez, la desalación es el remedio para el consumo humano. De hecho, la nueva inversión anunciada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife garantiza que toda el agua potable de la capital procederá del mar a partir de 2027.

“Lanzarote y Fuerteventura fueron las pioneras en desalación”, recuerda Padrón, y considera que todos los municipios deberían tener su propia planta desaladora. Incluso los hoteles, “para que la industria hotelera y la ocupación turística no suponga un estrés adicional a lo que es el consumo hídrico en las Islas”.

En este sentido, apunta que ya hay una serie de ayudas del Gobierno canario porque “los hoteles están vendiendo a los turistas que son sostenible y están concienciados con el entorno en el que se ubican”.

Pero, para los cuatro expertos, lograr todo eso a tiempo requiere "planes insulares de urgencia para agilizar la construcción de infraestructuras" específicos, como asegura Padrón, y "modificar la obsoleta Ley de Aguas de 1990 y todo el rosario de reglamentos que cuelgan de ella y ralentizan los proyectos", como concluye Davara.