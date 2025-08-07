El sector privado canario destruye empleo por primera vez desde la pandemia

Por vez primera desde la superación de la crisis desatada por la irrupción de la pandemia global por coronavirus, el sector privado canario ha cerrado un curso en negativo en creación de empleo. Entre junio del pasado año y el mismo mes de este 2025 se perdieron un total de 3.900 puestos de trabajo en este segmento del mercado laboral, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre del año.

Como el número de ocupados del sector público isleño sí experimentó un crecimiento –20.600 trabajadores–, el saldo global se pintó en positivo. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, apuntó como punto de partida el hecho de estar en un momento de acumulación de récords históricos. Cifras máximas en las que también tienen cabida los movimientos puntuales, por lo que aún no es tiempo de contemplar el dato interanual al paso por el ecuador del año como una «tendencia» para disparar las alarmas.

Para apuntalar esta postura, Ortega aludió a la evolución mostrada por el volumen de ocupados en el mismo momento de años pasados. «En los tres años anteriores se destruyó empleo en la Administración», destacó el máximo dirigente empresarial de la provincia de Las Palmas.

De hecho, en este ámbito público el nivel de ocupación está por debajo de los 179.800 trabajadores que llegó a haber en el Archipiélago en junio de 2021. Un tamaño que respondió a las necesidades de personal, sobre todo en el ámbito sanitario, para luchar contra el coronavirus. La atención hospitalaria y las campañas de vacunación dispararon las contrataciones. En el momento actual, hay 173.600 tras el mencionado repunte de los últimos doce meses.

«Cada vez la Administración pesa más en el PIB canario», advirtió el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. Justo lo contrario que demandan desde las dos patronales canarias. En esa línea, Alfonso aludió a los «casi 13.000 millones» de euros que el Gobierno de Canarias contempla para el presupuesto del año próximo. «El 25% de esa cantidad va a la Administración y el 80% a cuestiones sociales como sanidad, educación y otras», detalló. Partiendo de que no considera positivo que lo público adquiera una gran dimensión, el dirigente empresarial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife afinó más el tiro sobre los objetivos que persiguen: «Lo que buscamos es que se mejore la productividad y se aborden de una vez los retos burocráticos actuales».

Con todo, ambos dirigentes empresariales descartaron por el momento otorgar carácter de tendencia al dato registrado en la última EPA. Eso sin descartar que se trata de una posibilidad. «Son ya varios los años en los que el sector privado ha creado empleo en el segundo trimestre», advirtió Ortega, que apuntó: «Y es el momento del año en el que menos intensidad registra la actividad turística».

El presidente de la CCE admitió que la posibilidad de «estar llegando al agotamiento de la capacidad de crear empleo» existe. Como dato apuntó los 15.000 empleos perdidos en la hostelería y el comercio, «compensados con la llegada de 9.000 autónomos». En todo caso, el paso por la mitad del año es, en su opinión, «una lectura parcial» y se mostró seguro de que en el conjunto del año las cifras «se corregirán».

Aunque sea pronto para sacar conclusiones, Pedro Ortega admitió que es tiempo de conducirse con «cautela» y profundizar en la ligazón que debe unir «la productividad con la creación de empleo». Sin olvidar, completó su homólogo Pedro Alfonso, que mientras «hay 150.000 parados en el Archipiélago, tenemos 60.000 puestos de trabajo por cubrir».

Sobre la eventualidad o no de los números, echar la vista diez años atrás revela una realidad muy diferente. Al finalizar el mes de junio de 2015, en las Islas trabajaban 635.500 personas en empresas privadas y hoy lo hacen 848.300, es decir, 212.800 más (33,5%). En cualquiera de los niveles de la Administración estaban empleadas hace diez años 120.800 personas que han pasado en este tiempo a ser 173.600. El número se ha elevado en 52.800, un 43,7% más.