El Gobierno alarga la estabilización de 700 interinos hasta después del verano

Los 188 procesos de estabilización que se pusieron en marcha en 2022 para consolidar los puestos de trabajo de los interinos en abuso de temporalidad entran en su fase final. En el caso de la Administración General de la Comunidad Autónoma, la Dirección General de Función Pública asegura que alrededor de un 80% del personal afectado ya ha finalizado el proceso con el nombramiento y la firma de los contratos, lo que equivale a unos 2.800 interinos que ya han estabilizado sus puestos de trabajo. El resto, unos 700, se encuentran a expensas de que se oferten las plazas o de las listas definitivas para que se termine el procedimiento con los puestos a cubrir, además del nombramiento y firma.

De esta forma la estabilización se alarga más allá del verano, concretamente se espera que finalice entre septiembre y octubre con casi el 100% de los interinos como fijos en la Administración. La ley estatal que regula el proceso, la 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, establecía como fecha límite para finalizar los procesos el 31 de diciembre de 2024, plazo incumplido por todas las administraciones públicas. El Gobierno central ha hecho la vista gorda a este incumplimiento siempre y cuando se hubieran iniciado los procesos selectivos extraordinarios antes del 31 de diciembre, tanto para los funcionarios como para el personal laboral. El siguiente plazo puesto por el Gobierno regional fue en el primer semestre del año, aunque finalmente el cierre total de los procedimientos se alargará hasta septiembre u octubre para consolidar a la totalidad de los aspirantes a consolidar las plazas que ocupan desde antes de 2018.

Contratos

Sin embargo, los sindicatos relativizan los números de Función Pública porque suponen un trazo grueso sobre la realidad de los procesos ya que el porcentaje se refiere a las convocatorias que sí están finalizadas, que se elevan al 81%, pero esta cifra no se traduce en el personal ya que las últimas tramitadas son las más concurridas, que son las categorías de auxiliar de servicios complementarios y auxiliares administrativos. Según los afectados, aún faltan los contratos de al menos un millar de empleados y de otros 400 se publicaron las listas definitivas en el BOC hace unos días para ahora presentar la documentación, por lo que se tardarán al menos dos meses más, es decir, hasta octubre. No obstante se ha habilitado el mes de agosto para continuar el proceso con el fin de que no se alargue aún más en el tiempo.

Además de acabar con el abuso de temporalidad que lastra el funcionamiento de los servicios públicos, el otro objetivo de la ley estatal era el de reducir la tasa de interinidad en el empleo público hasta una media del 8% por exigencia de la Comisión Europea a España, que es uno de los países de la UE con mayor temporalidad en el empleo público. Sin embargo, todos los datos coinciden en que este proceso extraordinario de estabilización no servirá para reducir la tasa a las peticiones de Bruselas. De hecho, se estima que cuando se estabilicen los interinos que se encuentran inmersos en los procesos en marcha la tasa seguirá estando alrededor del 20% e incluso por encima.

Ofertas de empleo

En el caso de los laborales, que es el colectivo laboral más numeroso de interinos que ha entrado en la estabilización, antes de la puesta en marcha de la Ley 20/2021 la temporalidad afectaba al 69% de los laborales. Las ofertas de estabilización que se activaron en 2022 incluyeron un total de 3.316, lo que permite reducir el porcentaje de temporalidad hasta el 26% cuando culminen los procedimientos, ya que quedarían cerca de 2.000 trabajadores más pendientes de consolidar sus puestos de trabajo, muy lejos del 8% de temporalidad que exige Europa. Una vez finalice la estabilización serán 5.710 los laborales que serán fijos, el 74% de la plantilla.

En relación con los funcionarios la temporalidad hasta el mes de mayo se situaba en el 57%, con 2.889 empleados en situación de temporalidad, mientras que el 43% restante son funcionarios de carrera, un total de 2.202.

Uno de los problemas con los que se está encontrando Función Pública es el elevado número de jubilaciones que se están produciendo de trabajadores que estaban incluidos en los procesos de estabilización, por lo que estos huecos se están quedando sin cubrir o están accediendo a los mismos personas de reciente incorporación. Entre los meses de septiembre y octubre se podrá tener ya una secuencia más real de cómo queda la estabilización y los números finales de la temporalidad que, en cualquier caso, no va a llegar al objetivo del 8% como ocurrirá también en otras comunidades autónomas y corporaciones locales.