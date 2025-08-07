Canarias gana 15.571 habitantes en el último año, la mitad de ellos extranjeros

España alcanzó la mayor población registrada en su historia –con 49.315.949 habitantes– mientras que Canarias continúa la misma tendencia, mostrando también un notable crecimiento demográfico. Entre julio de 2024 y julio de 2025, las Islas sumaron 15.571 nuevos habitantes, según se refleja en el último informe demográfico del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y, aunque la ciudadanía de origen extranjero sigue siendo un factor clave en este aumento, su peso descendió con respecto a años anteriores. Así, en este periodo representa el 48% del crecimiento, frente al 73,5% que se registró entre julio de 2022 y julio de 2023. Es decir, si entonces siete de cada diez nuevos residentes no habían nacido en España ahora el impulso demográfico es más equilibrado entre población nacional y foránea.

Pero, ¿de dónde llega la población extranjera a Canarias? Uno de cada cuatro proviene de Cuba. El 20% llega desde Venezuela y el 19% de Colombia. En el conjunto del territorio nacional, las principales nacionalidades de las personas migrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).

La dinámica de crecimiento es similar en el conjunto del país, pues en España el incremento poblacional en los últimos doce meses fue de 508.475 personas de las cuales 410.095 son extranjeras. La cifra se traduce en el 81% del total, aunque supone una disminución respecto al 98% registrado en 2023. De todos modos, los porcentajes evidencian el fuerte tirón de los extranjeros en el aumento de una ciudadanía cada vez más envejecida, como es la española, en la que el grupo de edad más numeroso comprende a los adultos de entre 40 y 49 años.

Un 0,69% más de residentes en Canarias

Dentro de la población foránea, el INE aclara que hay más personas nacidas fuera de España –un total de 9.686.214 – que ciudadanos con nacionalidad extranjera. ¿Por qué? Es debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Así, muchos de los que nacieron en otros países ya son oficialmente españoles.

En números absolutos de los 15.571 nuevos residentes en el Archipiélago, 7.539 son nacidos fuera del país y 8.032 son españoles. Esta tendencia al alza va en la línea de las últimas proyecciones de población del INE, que auguran que en 2039 habrá 268.000 personas más viviendo en las Islas.

De los 2.246.833 habitantes que tenía Canarias el 1 de julio de 2024 se pasó, un año más tarde, a 2.262.404. Un incremento del 0,69% que no es el más significativo en el ranking de comunidades autónomas. Con los datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística, del total de 1,9 millones son nacionales y la población extranjera que vive en las Islas se eleva a 341.875.

En concreto, si se toma como referencia el segundo trimestre de 2025, la población creció en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta. Por el contrario, descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91%), la Comunidad Valenciana, (0,50%) y las Islas Baleares (0,42%). El comportamiento poblacional de Canarias en este mismo periodo fue de un aumento del 0,11%, con lo que se consolida en un «quinto puesto», si se mira la gráfica de manera inversa.

El crecimiento de la población canaria por islas mantiene la tendencia de los movimientos poblacionales de los últimos tiempos. Aunque el número de habitantes aumenta en todas, se incrementa más en las islas capitalinas y las más turísticas. La isla que marca la pauta es Tenerife, que es la que más crece en el último año y se acerca al millón de habitantes. En julio de 2025, Tenerife tenía 967.575 habitantes, de los cuales 153.248 eran extranjeros, le sigue por orden de crecimiento Gran Canaria, con 876.256 habitantes (89.189 de ellos extranjeros) y Lanzarote con una población de 167.341 personas, 41.081 de ellas foráneas.