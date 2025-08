«No tengo intención de ir más en listas electorales, hay banquillo en NC»

¿Deja la primera fila de la política decepcionado?

En absoluto. Si algo quedó claro en este congreso de Nueva Canarias es que pertenecemos a un espacio político que tiene historia, que tiene raíces, que está anclado en la UPC, en Asamblea Canaria, en la Unión Nacionalista de Izquierda, en ICAN... Ha quedado clarísimo que tenemos ideología, ahora que algunos dicen que las ideologías no existen, pues nosotros somos gente de izquierda, nacionalista, ecologista, feminista e internacionalista. El domingo por la noche dormí a pierna suelta y es ahora Luis Campos y su equipo los que tienen que gestionar el partido con una dirección renovada y rejuvenecida.

¿Su retirada de la primera fila es voluntaria o forzada por las circunstancias?

Se ha demostrado que tenemos banquillo, con gente segura que tiene ideología, insisto en esto, gente que tiene tradición, gente que expresa bien lo que somos como es el caso de Luis, Carmen, Ayoze, Natalia, Valentín o Esther. Estamos hablando de gente sólida, unos muy jóvenes, otros más maduros, pero gente sólida, que además han recibido un amplio respaldo de quien tiene que decidir en los partidos que son sus militantes y sus congresos. En los partidos y en las instituciones, como en las empresas, existen reglas. Siempre digo que yo quitaría a Clavijo si de mí dependiera porque creo que es un mal presidente pero a Clavijo solo lo puede quitar quien lo puso, que es el Parlamento o las urnas cuando lleguen las elecciones. No lo quita los titulares de prensa, ni los cenáculos, ni las conspiraciones. Lo mismo pasa en los partidos, donde deciden los congresos y el de NC decidió y estoy satisfecho. Sé que la propaganda no cambia la realidad, aunque la confunda, que la verdad de las cosas se impone y que el tiempo es implacable y pone a cada cual en su lugar. He estado en unos cuantos congresos y este es el más interesante, estoy contento y ahora son otros los que tienen que estar en primera línea. En la política no sobra nadie, falta gente. En todos los partidos somos pocos, hay que incorporar gente joven pero también mantener a los veteranos.

Sin embargo Román Rodríguez tiene un cargo en la nueva Ejecutiva. Hay quien dice que se va pero no se va y que seguirá condicionando al partido.

Me da igual lo que opinen, es que me da igual. Esos que no están que opinen de lo suyo, nosotros de lo nuestro. De las responsabilidades que voy a tener en esta nueva estructura la más importante no es ni la estrategia ni el programa sino la formación. Ya estoy pensando en un programa de formación de cuadros porque es una de las grandes asignaturas de la democracia y de nuestras instituciones. Me han encomendado estrategia, programas y formación, pero la más importante para mí, contrariamente a lo que pudieran pensar, es el tema de la formación. Voy a hacer un esfuerzo porque uno de los problemas que tenemos los partidos es que hay dirigentes que no se han leído un papel. No es que se me ocurra decirlo ahora, es que hay gente que me ha dicho que no se ha leído un papel y así nos va. Por eso luego la política se convierte en un asunto solo de poder por el poder.

Dos comisiones estuvieron negociando durante más de un año para evitar la ruptura y usted estaba presente ¿En algún momento se pudo haber salvado la crisis interna o estaba todo predeterminado?

Estaba todo decidido y definido por supuesto. Desde el minuto uno el objetivo era montar una estructura y ponerse en el mercado al mejor postor. Y punto. Ya estaba decidido. El diálogo se abrió y el tiempo que dedicamos fue extraordinario. El día que tomamos las decisiones para adelantar el congreso fue a propuesta de los que no asistieron al Consejo Político Nacional, no aparecieron y se pasearon con Clavijo. Pero mire vamos a pasar página, es agua pasada, ahora lo importante es nuestro congreso, nuestra historia, nuestra ideología y nuestras propuestas.

Usted ha llegado a decir que Coalición Canaria está detrás de este movimiento ¿Le consta o es intuición política?

Son ustedes, los medios de comunicación, los que han dicho esto durante un año. Todos ustedes. No conozco ni un medio comunicación que no haya concluido eso. Y a ver si ustedes se han vuelto locos. Pero no tiene sentido perder tiempo en eso. Yo no lo pierdo. En el Congreso no lo perdimos. En los seis meses de trabajo previo discutimos lo que realmente interesa. Una de las tareas que tiene esta dirección y que están fijadas también en el congreso es articular un frente muy amplio con programas mínimos para juntar a las izquierdas nacionalistas canarias. Nosotros no actuamos por impulsos, lo hacemos con criterio y con información.

¿Desecha entonces una posible unidad nacionalista, algo que CC respaldó en su congreso?

No hay ningún país o región donde exista unidad nacionalista para afrontar estos retos. Es que en Euskadi hay dos nacionalismos. Uno el PNV, que es un partido de centro-derecha al que le tengo mucha consideración porque su práctica política es socialdemócrata de facto. Pero luego hay una izquierda vasca nacionalista y ambos representan el 65% del electorado. En Cataluña hay también nacionalismo de derecha y de izquierda, está Junts, que representa a los de arriba, y Esquerra, que representa a los de abajo. Aquí es igual, el regionalismo conservador de Coalición Canaria es distinto a lo que representamos nosotros ¿Eso quiere decir que en algún momento determinado nos podamos juntar? Por supuesto.

¿Para las elecciones generales por ejemplo?

Ya veremos. Nosotros solo ponemos un límite que es la extrema derecha. Con la extrema derecha en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Por cierto que esto mismo decía Coalición y le faltó tiempo para pactar en Teguise, en Granadilla o en Arona y el día que lo necesiten ya están pensando en el Cabildo de Tenerife y también la meterían en el Gobierno de Canarias porque los conozco perfectamente. Creemos que por encima de los líderes y por encima de los partidos está Canarias y su gente, de manera que se pueden juntar fuerzas para resolver problemas y así lo hemos hecho con los menores migrantes y estamos dispuesto a hacerlo para defender la financiación autonómica.

¿Y no es prioritario juntar las fuerzas de los partidos nacionalistas en las elecciones generales para tener más representación en las Cortes?

Cruzaremos ese puente cuando toque. No toca ahora. Veremos cómo evoluciona la política española que está revuelta, y más que se va a revolver. Analizaremos cuando llegue el momento las circunstancias y las posibles propuestas. Pero también digo lo siguiente y es que si quieres estar en Madrid para defender a Canarias depende de qué porque NC está totalmente en contra de la modificación que se ha hecho sobre la Reserva de Inversiones en materia de vivienda ¿Sabe lo que va a favorecer eso? Pues la especulación y la burbuja inmobiliaria. Esta modificación de la Reserva interesa a las minorías, de manera que por eso la ideología, los principios y los programas son fundamentales.

¿No cree entonces que el nacionalismo progresista que dicen representar se ha debilitado con la ruptura interna y la creación de un nuevo partido?

Es que las ideas de derechas son más fáciles de difundir ¿Sabe por qué? Porque tienes a todos los poderes fácticos contigo. Lo difícil en este mundo es defender a los que no tienen voz. Nosotros veníamos de una familia política distinta cuando juntamos las fuerzas en los años 90. Nunca pagué una cuota a Coalición Canaria ni estuve afiliado a ningún partido que se llamara Coalición Canaria porque primero fue una coalición electoral, luego una federación de partidos y un partido cuando ya no estábamos. Siempre estuve afiliado a ICAN y pagaba mis cuotas. El bloque conservador entre las AIC y el CCN era más fuerte, mucho más fuerte que las ideas de izquierda. Cuando desde los sectores progresistas autónomos sin tutelas, que es lo que somos nosotros, defendemos nuestros planteamientos tenemos más dificultades porque es más fácil dar la razón a los poderosos.

La nueva dirección de NC asegura que estará en 2027 en las ocho islas y en los 88 municipios ¿Cómo lo van a conseguir en municipios como Agüimes donde siempre se han presentado como Roque Aguayro, el partido del presidente del Cabildo?

Roque Aguayro se ha identificado tradicionalmente con la izquierda nacionalista, pero ahora su líder dice que no es ni de izquierdas ni de derechas, usted ha escuchado eso ¿no? Pues los que dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas y que lo importante es la gestión son todos de derechas. Llegar a todos los municipios es un trabajo muy importante que hay que hacer y le aseguro que va a ir bien. Pero no me corresponde a mí, ahora son otras personas las que tienen la responsabilidad operativa de la gestión cotidiana. Sé que se van a constituir en los próximos meses como mínimo tres o cuatro nuevos comités locales a lo largo y ancho del Archipiélago. Esta es una tarea de Luis y de su equipo , la de implantar mejor la organización en los municipios de las islas. También vamos a insularizar la organización. Insisto en que la propaganda, los anuncios y las fotos son importantes pero no lo son todo en política. En política lo principal son las ideas, los principios y los militantes. Nosotros somos un partido de militantes, no de figurantes.

¿Román Rodríguez tiene intención o le gustaría ir en alguna candidatura en 2027?

No. Radicalmente no. No tengo ninguna intención. Creo que no va a ser necesario y ahora lo importante, insisto, es la historia, las ideas, las propuestas, el equipo y la estrategia para llegar a todas las islas y municipios.