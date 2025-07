Pozuelo paraliza la actividad del centro de refugiados de Madrid en el que el Gobierno iba a alojar a 400 menores migrantes procedentes de Canarias

Continúa el enfrentamiento por la crisis migratoria. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha ordenado la paralización de la actividad en el centro de refugiados de la localidad, en el que el Gobierno pretendía acoger hasta a 400 menores migrantes procedentes de Canarias, sin contar los 647 que pasarán a tutela de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Pozuelo, que ha confirmado a este periódico la información adelantada por El Mundo. Argumenta que el centro no tiene licencia de actividad y, por tanto, este miércoles 30 de julio notificaron la suspensión de manera cautelar "como se hace en cualquier otra circunstancia, sea un restaurante, una guardería o cualquier otra actividad". "No es nada distinto que no se haya hecho en otras en otras ocasiones, cualquier establecimiento que presta un servicio tiene que cumplir con sus licencias", aseguran.

Aunque el edificio tiene licencia como centro docente, el Ayuntamiento entiende que se está desarrollando otra actividad, por lo que van a proceder "a comprobar si todo está en regla". De lo contrario, entienden que "se pone en peligro la integridad de las personas que están o vayan a estar allí acogidas". Con todo, resaltan que desconocen que cuántas personas se tratan, pese a haberlo preguntado "en reiteradas ocasiones".

Traslado de menores

Como consecuencia del acuerdo alcanzado a principio del mes de julio, el Ministerio de Inclusión informó de que 400 de los 827 menores solicitantes de asilo que quedaban bajo tutela estatal serían reubicados en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) habilitado para la llegada de refugiados ucranianos en 2022 en el municipio madrileño.

El Gobierno de Ayuso ya había amenazado con judicializar este traslado de menores.